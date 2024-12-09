Правило пяти секунд: ученые рассказали, стоит ли есть еду, которая упала, но была быстро поднята

Исследователи наконец-то рассказали, действительно ли работает "правило 5 секунд" и стоит ли рисковать, отправляя в рот печенье, которое упало на пол.

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Бытует мнение, что пища, упавшая на пол, но поднятая менее чем за 5 секунд, все еще остается безопасной. Но действительно ли "правило 5 секунд" работает и бактерии не успевают переместиться на еду, которая упала? Ученые наконец-то поставили точку в этом давнем споре, пишет Popular Science.

Еще в 2003 году выпускница Чикагской средней школы сельскохозяйственных наук в Иллинойсе Джиллиан Кларк проверила правило 5 секунд. Эксперимент был проведен на двух типах плитки, гладкой и шершавой, которые предварительно были заражены кишечной палочкой. После этого Кларк бросила на них желейных мишек и печенье на 5 секунд. Результаты показали, что бактерии переносятся на еду очень быстро, всего за пять секунд, тем самым бросая вызов распространенному мнению.

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Несколько лет спустя, в Университете Клемсона также проверили правило 5 секунд. Когда они бросили колбасу на кусок плитки, зараженный Salmonella typhimurium, более 99% бактерий перешли с плитки на болонью всего за пять секунд. По словам ученого-пищевика Пола Доусона, и с коллегами пришли к выводу, что правило 5 секунд не более, чем чепуха.

В 2014 году профессор микробиологии Энтони Хилтон из Университета в Соединенном Королевстве повторили эксперимент, изучая перенос E. coli и Staphylococcus aureus с различных типов напольных покрытий в помещении на тосты, пасту, печенье и липкие сладости. Результаты варьировались от 3 до 30 секунд. Ученые обнаружили, чем дольше пища контактировала с полом, тем выше была вероятность переноса бактерий. По словам Хилтона, такой результат свидетельствовал о том, что правило 5 секунд действительно может работать.

Это побудило профессора пищевых наук Дональда Шаффнера из Ратгерского университета в Нью-Джерси провести тщательное исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology. В ходе экспериментов они рассмотрели перенос бактерий на четыре продукта:

арбуз;

хлеб;

хлеб с маслом;

жевательные конфеты.

Также были изучены различные поверхности, в том числе:

нержавеющая сталь;

керамическая плитка;

дерево;

ковер.

Отметим, что все эти поверхности были заражены Enterobacter aerogenes, а ученые фиксировали количество бактерий, переданных в течение 1,5, 30 и 300 секунд. Результаты указывают на то, что более длительное время контакта приводило к большей передаче, но некоторая передача происходила "мгновенно", менее чем за 1 секунду, тем самым раз и навсегда развенчав правило пяти секунд.

По словам микробиолога и профессора вирусологии Университете Аризоны Чарльза Герба, вероятность заболеть после употребления пищи, которая коснулась пола, зависит от ряда факторов, в том числе:

степени загрязнения;

типа присутствующих бактерий.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли источник смертельного заболевания в еде.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.