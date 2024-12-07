Опасная пища: ученые нашли источник смертельного заболевания в еде

Неочищенная или неверно обработанная пища может в момент превратиться из вкусного блюда в головную боль на многие годы и счета на лечение. Однако недавно ученые выяснили, что распространенные в ней бактерии могут привести к мучительной смерти.

Недавнее исследование пролило свет на опасную связь между распространенным бактериальным токсином и ускорением метастазирования колоректального рака — одной из основных причин смертности от болезни. Опасность данного факта представляет то, что этот токсин распространен в еде, что ставит под угрозу развития смертельного заболевания миллионы людей, пишет EurekAlert.

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Исследователи из Онкологического центра при Университете Флориды и международные партнеры изучили роль токсина cytolethal distending toxin (CDT), вырабатываемого бактерией Campylobacter jejuni, которая часто ассоциируется с заболеваниями, передаваемыми с пищей. Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell Host & Microbe, могут проложить путь к стратегиям раннего обнаружения и лечения метастатического колоректального рака.

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Колоректальный рак, являющийся одним из основных заболеваний, имеет высокий процент выживаемости при ранней диагностике, но имеет мрачный прогноз при распространении. Для исследования ученые под руководством Кристиана Жобина сравнили образцы тканей 34 пациентов, у которых рак дал метастазы, с 37 неметастатическими случаями. Они выявили значительное присутствие C. jejuni в метастатических опухолях и связали ее токсин, CDT, с увеличением распространения опухоли. Эти результаты были подтверждены с помощью национальных наборов данных об опухолях, лабораторных мышей и 3D-моделей опухолей, созданных из клеток пациентов.

Было установлено, что CDT усиливает экспрессию специфических ферментов и активирует сигнальные пути, способствующие метастазированию. Исследователи даже извлекли живые бактерии из опухолей за пределами кишечника, предположив, что метастатические опухоли создают благоприятную среду для дальнейшей бактериальной колонизации. Однако как эти бактерии мигрируют и влияют на сигналы рака, еще предстоит выяснить, отметили авторы. Это открытие согласуется с текущими клиническими испытаниями, направленными на нарушение аналогичных сигнальных путей, что дает надежду на целевое лечение.

Campylobacter jejuni является причиной более 2 миллионов случаев заболеваний пищевого происхождения в одних лишь США ежегодно. Понимание его связи с метастазированием рака говорит о более широкой роли микробиоты кишечника в здоровье и болезни. Исследование подчеркивает важность мониторинга активности бактерий в кишечнике при прогрессировании рака, что, возможно, позволит повысить точность диагностики.

Помимо применения в медицине, полученные результаты могут привлечь внимание органов здравоохранения к последствиям распространенных бактериальных инфекций для таких серьезных заболеваний, как рак. Поскольку колоректальный рак остается второй ведущей причиной смертности от рака в США, это исследование сигнализирует о потенциальном изменении методов выявления и лечения пациентов, входящих в группу риска, считают авторы.

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