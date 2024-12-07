Небезпечна їжа: вчені знайшли джерело смертельного захворювання в їжі

Неочищена або неправильно оброблена їжа може в мить перетворитися зі смачної страви на головний біль на багато років і рахунки на лікування. Однак нещодавно вчені з'ясували, що поширені в ній бактерії можуть призвести до болісної смерті.

Нещодавнє дослідження пролило світло на небезпечний зв'язок між поширеним бактеріальним токсином і прискоренням метастазування колоректального раку — однієї з основних причин смертності від хвороби. Небезпеку цього факту становить те, що цей токсин поширений у їжі, що ставить під загрозу розвитку смертельного захворювання мільйони людей, пише EurekAlert.

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Дослідники з Онкологічного центру при Університеті Флориди та міжнародні партнери вивчили роль токсину cytolethal distending toxin (CDT), що виробляється бактерією Campylobacter jejuni, яка часто асоціюється із захворюваннями, що передаються з їжею. Результати дослідження, опубліковані в журналі Cell Host & Microbe, можуть прокласти шлях до стратегій раннього виявлення та лікування метастатичного колоректального раку.

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Колоректальний рак, який є одним з основних захворювань, має високий відсоток виживання за ранньої діагностики, але має похмурий прогноз у разі поширення. Для дослідження вчені під керівництвом Крістіана Жобіна порівняли зразки тканин 34 пацієнтів, у яких рак дав метастази, з 37 неметастатичними випадками. Вони виявили значну присутність C. jejuni в метастатичних пухлинах і пов'язали її токсин, CDT, зі збільшенням поширення пухлини. Ці результати були підтверджені за допомогою національних наборів даних про пухлини, лабораторних мишей і 3D-моделей пухлин, створених із клітин пацієнтів.

Було встановлено, що CDT посилює експресію специфічних ферментів і активує сигнальні шляхи, що сприяють метастазуванню. Дослідники навіть витягли живі бактерії з пухлин за межами кишечника, припустивши, що метастатичні пухлини створюють сприятливе середовище для подальшої бактеріальної колонізації. Однак як ці бактерії мігрують і впливають на сигнали раку, ще належить з'ясувати, зазначили автори. Це відкриття узгоджується з поточними клінічними випробуваннями, спрямованими на порушення аналогічних сигнальних шляхів, що дає надію на цільове лікування.

Campylobacter jejuni є причиною понад 2 мільйонів випадків захворювань харчового походження в одних лише США щорічно. Розуміння його зв'язку з метастазуванням раку свідчить про ширшу роль мікробіоти кишківника у здоров'ї та хворобі. Дослідження підкреслює важливість моніторингу активності бактерій у кишечнику під час прогресування раку, що, можливо, дасть змогу підвищити точність діагностики.

Крім застосування в медицині, отримані результати можуть привернути увагу органів охорони здоров'я до наслідків поширених бактеріальних інфекцій для таких серйозних захворювань, як рак. Оскільки колоректальний рак залишається другою провідною причиною смертності від раку в США, це дослідження сигналізує про потенційну зміну методів виявлення та лікування пацієнтів, які входять до групи ризику, вважають автори.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Вчені вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.