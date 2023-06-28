Правило 5 секунд. Так ли медлительны бактерии и сколько у нас есть времени, чтобы поднять еду

Этот тезис воспринимается как неписанная истина, но сколько в действительности есть времени у человека, чтобы не допустить попадания бактерий на еду.

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Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда бутерброд выпадает из рук прямо на пол. Многие при этом пользовались известным во всем мире правилом 5 секунд, которое предполагает, что у нас есть ровно такое количество времени, чтобы поднять свою еду. Пока ее не оккупировали бактерии, пишет IFLScience.

"Правило 5 секунд" долгое время являлось чем-то вроде неписанного правила, согласно которому еду можно подобрать в течение 5 секунд и безопасно употребить. Такая теория возникла из-за того, что грязи и микробам необходимо 6 секунд, чтобы перенестись с одной поверхности на другую.

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Отметим, что в некоторых странах, например, Великобритании, этот интервал был снижен до 3 секунд. Несмотря на то, что правило 5/3 секунд стало чрезвычайно популярным во всем мире, оно все же было проверено несколько раз учеными, а также разрушителями мифов в научно-популярном шоу "Разрушители мифов".

Например, в эпизоде "Разрушители мифов" поместили пластины для контакта с бактериями на различные поверхности мастерской на 5 секунд, а затем инкубировали при температуре тела и посмотрели, что произойдет. Результаты тестов показали, что бактерии значительно отличались в зависимости от того, где они были размещены в мастерской. Однако самым удивительным оказалось то, что образцы, взятые с сидения унитаза, оказались на удивление чистыми в сравнении с другими поверхностями.

Далее исследователи решили проверить правило 5 секунд, а потому команда использовала чистую поверхность, а затем загрязнила ее как можно более равномерно. В ход пошел говяжий бульон, оставленный на 5 дней. Затем исследователи положили на поверхность влажную пастрами и сухие крекеры. Всего было проведено по два теста — в первом продукты лежали на поверхности 2 секунды, во втором — 6.

Результаты исследования показали различие в количестве бактерий, заполонивших влажную пастрами и сухие крекеры, однако исследователи не заметили никакой разницы между одинаковыми продуктами, когда они лежали на поверхности 2 и 6 секунд. Таким образом, с уверенностью можно заявить, что правило 5 секунд, увы, не работает. По словам Джейми Хайнемана, на самом деле, время не имеет никакого значения, так как образцы имели приблизительно одинаковую степень загрязнения, независимо от того, какое количество времени они находились на полу.

В 2006 году было проведено больше научных исследований, в целом все они подтвердили, что правило 5 секунд попросту не работает. Например, в одном исследовании ученые проверили перенос бактерий Salmonella Typhimurium с деревянной плитки и ковровых покрытий на хлеб и ветчину. Результаты оказались неутешительными: бактерии способны выживать до 4 недель в достаточно больших количествах, чтобы загрязнить нашу пищу. Более того, ученые обнаружили, что "передача" происходит почти мгновенно.

Таким образом, ученые единогласно пришли к выводу, что единственным способом защитить нашу еду от загрязнения, будет простое решение — не ронять ее на пол.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли брызги из унитаза во всей их отвратительной красе: поднимаются на 1,5 метра.