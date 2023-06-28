Правило 5 секунд. Чи такі вже повільні бактерії й скільки в нас є часу, щоб підняти їжу

Цю тезу сприймають як неписану істину, але скільки насправді є часу в людини, щоб не допустити потрапляння бактерій на їжу.

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Кожен із нас стикався з ситуацією, коли бутерброд випадає з рук просто на підлогу. Багато хто у цей момент користувався відомим у всьому світі правилом 5 секунд, яке передбачає, що у нас є рівно така кількість часу, щоб підняти свою їжу. Поки її не окупували бактерії, пише IFLScience.

"Правило 5 секунд" довгий час було чимось на кшталт неписаного правила, згідно з яким їжу можна підібрати протягом 5 секунд і безпечно вжити. Така теорія виникла через те, що бруду і мікробам необхідно 6 секунд, щоб перенестися з однієї поверхні на іншу.

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Зазначимо, що в деяких країнах, наприклад, Великій Британії, цей інтервал було знижено до 3 секунд. Попри те, що правило 5/3 секунд стало надзвичайно популярним в усьому світі, воно все ж було перевірено кілька разів вченими, а також руйнівниками міфів у науково-популярному шоу "Руйнівники міфів".

Наприклад, в епізоді "Руйнівники міфів" помістили пластини для контакту з бактеріями на різні поверхні майстерні на 5 секунд, а потім інкубували при температурі тіла і подивилися, що станеться. Результати тестів показали, що бактерії значно відрізнялися залежно від того, де вони були розміщені в майстерні. Однак найдивовижнішим виявилося те, що зразки, взяті з сидіння унітаза, виявилися напрочуд чистими, у порівнянні з іншими поверхнями.

Далі дослідники вирішили перевірити правило 5 секунд, а тому команда використала чисту поверхню, а потім забруднила її якомога рівномірніше. У хід пішов яловичий бульйон, залишений на 5 днів. Потім дослідники поклали на поверхню вологу пастрамі й сухі крекери. Загалом було проведено по два тести — у першому продукти лежали на поверхні 2 секунди, у другому — 6.

Результати дослідження показали відмінність у кількості бактерій, що заполонили вологу пастрамі та сухі крекери, проте дослідники не помітили жодної різниці між однаковими продуктами, коли вони лежали на поверхні 2 і 6 секунд. Таким чином, з упевненістю можна заявити, що правило 5 секунд, на жаль, не працює. За словами Джеймі Хайнемана насправді час не має жодного значення, тому що зразки мали приблизно однаковий ступінь забруднення, незалежно від того, яку кількість часу вони перебували на підлозі.

У 2006 році було проведено більше наукових досліджень, загалом усі вони підтвердили, що правило 5 секунд просто не працює. Наприклад, в одному дослідженні вчені перевірили перенесення бактерій Salmonella Typhimurium з дерев'яної плитки та килимових покриттів на хліб і шинку. Результати виявилися невтішними: бактерії здатні виживати до 4 тижнів у досить великих кількостях, щоб забруднити нашу їжу. Ба більше, вчені виявили, що "передача" відбувається майже миттєво.

Таким чином, вчені одноголосно дійшли висновку, що єдиним способом захистити нашу їжу від забруднення, буде просте рішення — не кидати її на підлогу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли бризки з унітаза в усій їхній огидній красі: підіймаються на 1,5 метра.