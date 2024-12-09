Правило п'яти секунд: учені розповіли, чи варто їсти їжу, яка впала, але була швидко піднята

Дослідники нарешті розповіли, чи справді працює "правило 5 секунд" і чи варто ризикувати, закидаючи до рота печиво, яке впало на підлогу.

Related video

Існує думка, що їжа, яка впала на підлогу, але піднята менш ніж за 5 секунд, все ще залишається безпечною. Але чи справді"правило 5 секунд" працює і бактерії не встигають переміститися на їжу, яка впала? Вчені нарешті поставили крапку в цій давній суперечці, пише Popular Science.

Ще 2003 року випускниця Чиказької середньої школи сільськогосподарських наук в Іллінойсі Джилліан Кларк перевірила правило 5 секунд. Експеримент був проведений на двох типах плитки, гладкій і шорсткій, які попередньо були заражені кишковою паличкою. Після цього Кларк кинула на них желейних ведмедиків і печиво на 5 секунд. Результати показали, що бактерії переносяться на їжу дуже швидко, всього за п'ять секунд, тим самим кидаючи виклик поширеній думці.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Кілька років по тому, в Університеті Клемсона також перевірили правило 5 секунд. Коли вони кинули ковбасу на шматок плитки, заражений Salmonella typhimurium, понад 99% бактерій перейшли з плитки на болонью всього за п'ять секунд. За словами вченого-харчовика Пола Доусона, він і його колеги дійшли висновку, що правило 5 секунд — не більше, ніж нісенітниця.

У 2014 році професор мікробіології Ентоні Гілтон з Університету в Сполученому Королівстві повторив експеримент, вивчаючи перенесення E. coli й Staphylococcus aureus з різних типів підлогових покриттів у приміщенні на тости, пасту, печиво і липкі солодощі. Результати варіювалися від 3 до 30 секунд. Учені виявили, що чим довше їжа контактувала з підлогою, тим вищою була ймовірність перенесення бактерій. За словами Гілтона, такий результат свідчив про те, що правило 5 секунд дійсно може працювати.

Це спонукало професора харчових наук Дональда Шаффнера з Ратгерського університету в Нью-Джерсі провести ретельне дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Applied and Environmental Microbiology. Під час експериментів вони розглянули перенесення бактерій на чотири продукти:

кавун;

хліб;

хліб із маслом;

жувальні цукерки.

Також було вивчено різні поверхні, зокрема:

нержавіюча сталь;

керамічна плитка;

дерево;

килим.

Зазначимо, що всі ці поверхні були заражені Enterobacter aerogenes, а вчені фіксували кількість бактерій, переданих протягом 1,5, 30 і 300 секунд. Результати вказують на те, що триваліший час контакту призводив до більшої передачі, але деяка передача відбувалася "миттєво", менш ніж за 1 секунду, тим самим раз і назавжди розвінчавши правило п'яти секунд.

За словами мікробіолога і професора вірусології Університеті Аризони Чарльза Герба, ймовірність захворіти після вживання їжі, яка торкнулася підлоги, залежить від низки чинників, зокрема:

ступеня забруднення;

типу присутніх бактерій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли джерело смертельного захворювання в їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.