Земля исцеляется: дыра в защитном слое планеты стала меньше и образовалась позже (фото)

Наблюдения показывают, что озоновый слой над Антарктидой, возможно, наконец-то восстанавливается.

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После четырехлетней серии поздних закрытий защитный слой Земли наконец-то вернулся в нормальное состояние, закрывшись уже в начале декабря, а не позже в этом месяце. Но, даже это еще не все. Служба мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) обнаружила, что озоновая дыра также стала меньше и образовалась позже, чем ожидалось, пишет Daily Mail.

Известно, что озоновая дыра образовалась в конце августа и достигла своего пика в 22 миллиона квадратных метров к концу сентября. По словам ученых, это на 3 миллиона квадратных километров меньше, чем очень большая озоновая дыра, образовавшаяся в начале сентября 2022 года.

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Теперь ученые считают, что защитный слой Земли наконец-то вернулся к своему среднему значению после 1997 года. По словам директора CAMS Лоуренс Руй, такое положение вещей вселяет надежду, что озоновый слой планеты теперь находится на пути к восстановлению. Ученые также надеются, что первые признаки восстановления озонового слоя могут появиться уже в ближайшие десятилетия.

Отметим, что озоновый слой Земли — тонкий слой озонового газа, собирающийся в верхних слоях атмосферы нашей планеты. Известно, что именно этот слой играет чрезвычайно важную роль в поддержании баланса жизни на Земле, поскольку поглощает вредное солнечное ультрафиолетовое излучение, вызывающее солнечные ожоги, рак и слепоту.

В 1985 году ученые Британской антарктической службы впервые обнаружили, что химические вещества, известные как хлорфторуглероды (ХФУ), прожгли дыру в защитном барьере. В 1989 году Монреальский протокол запретил использование ХФУ, однако эффект не был сразу же заметен — озоновый слой до сих пор не восстановился должным образом.

После начала в конце августа, в этом году озоновая дыра расширилась до пика Фото: CAMS/ECMWF

Каждый год во время антарктической зимы, когда окружающие ветры концентрируют оставшиеся озоноразрушающие химикаты над Южным полюсом, дыра снова открывается примерно на четыре месяца. Некоторые ученые надеялись, что защитный слой планеты восстановится уже к 2040 году, но это, увы, маловероятно.

В течение последних лет антарктическая озоновая дыра существовала дольше обычного и закрывалась только во второй половине декабря. Но теперь новые данные указывают на то, что антарктический озоновый слой возвращается к своему "обычному" состоянию.

Известно, что дыра достигла своего пика, а затем начала уменьшаться в размерах в течение октября. Затем, когда в первую неделю декабря рухнули окружающие ветры, известные как Полярный вихрь, дыра быстро закрылась. В результате ученые пришли к выводу, что озоновая дыра этого года оказалась гораздо более недолговечной, чем в предыдущие годы.

По состоянию на начало декабря измерения показывают, что озоновая дыра над Антарктикой полностью закрылась Фото: CAMS/ECMWF

Любопытно, что в последний раз в истории наблюдений озоновая дыра над Антарктидой была такой маленькой в 2019 году, когда она достигла наименьшего размера с момента ее открытия. 8 сентября 2019 года дыра в озоновом слое достигла максимального размера в 16,4 миллиона квадратных километров.

Впрочем, некоторые исследователи считают, что все это вовсе не обязательно является признаком того, что озоновый слой стремительно движется к восстановлению. Предполагается, что продолжительность и размер дыры на самом деле, вероятно, во многом определяются силой Полярного вихря.

Хотя Монреальское соглашение поэтапно отказалось от 99% всех озоноразрушающих химикатов, оставшийся один процент все еще остается в верхних слоях атмосферы Земли. Во время южной зимы над Антарктикой формируется большой столб чрезвычайно холодного вращающегося воздуха. И это концентрирует оставшиеся ХФУ в области, где холодные условия и солнечная радиация позволяют им разрушать слой озонового газа.

Изменчивость обусловлена ​​изменением силы и стабильности Полярного вихря, который концентрирует озоноразрушающие вещества Фото: CAMS/ECMWF

Однако в этом году два внезапных события потепления атмосферы в июле нарушили Полярный вихрь и предотвратили концентрацию ХФУ над Южным полюсом, что привело к уменьшению озоновой дыры. С другой стороны, ученые полагают, что аналогичное нарушение Полярного вихря, вероятно, могло бы стать причиной того, что озоновая дыра была такой серьезной в течение последних четырех лет.

Авторы исследования отмечают, что озоновая дыра над Антарктидой, похоже, улучшается по глубине и площади с 2000 года. Это отличная новость не только для диких животных Антарктиды, которые ранее подвергались риску солнечных ожогов и рака, но и для людей.

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