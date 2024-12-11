Земля зцілюється: діра в захисному шарі планети стала меншою й утворилася пізніше (фото)

Спостереження показують, що озоновий шар над Антарктидою, можливо, нарешті відновлюється.

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Після чотирирічної серії пізніх закриттів захисний шар Землі нарешті повернувся до нормального стану, закрившись уже на початку грудня, а не пізніше цього місяця. Але, навіть це ще не все. Служба моніторингу атмосфери Copernicus (CAMS) виявила, що озонова діра також стала меншою й утворилася пізніше, ніж очікувалося, пише Daily Mail.

Відомо, що озонова діра утворилася наприкінці серпня і досягла свого піка у 22 мільйони квадратних метрів до кінця вересня. За словами вчених, це на 3 мільйони квадратних кілометрів менше, ніж дуже велика озонова діра, що утворилася на початку вересня 2022 року.

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Тепер учені вважають, що захисний шар Землі нарешті повернувся до свого середнього значення після 1997 року. За словами директора CAMS Лоуренс Руй, такий стан речей вселяє надію, що озоновий шар планети тепер перебуває на шляху до відновлення. Вчені також сподіваються, що перші ознаки відновлення озонового шару можуть з'явитися вже в найближчі десятиліття.

Зазначимо, що озоновий шар Землі — тонкий шар озонового газу, що збирається у верхніх шарах атмосфери нашої планети. Відомо, що саме цей шар відіграє надзвичайно важливу роль у підтримці балансу життя на Землі, оскільки поглинає шкідливе сонячне ультрафіолетове випромінювання, що спричиняє сонячні опіки, рак і сліпоту.

У 1985 році вчені Британської антарктичної служби вперше виявили, що хімічні речовини, відомі як хлорфторвуглеці (ХФВ), пропалили дірку в захисному бар'єрі. У 1989 році Монреальський протокол заборонив використання ХФВ, проте ефект не був одразу ж помітний — озоновий шар досі не відновився належним чином.

Після початку наприкінці серпня, цього року озонова діра розширилася до піку цього року Фото: CAMS/ECMWF

Щороку під час антарктичної зими, коли навколишні вітри концентрують озоноруйнівні хімікати, що залишилися над Південним полюсом, діра знову відкривається приблизно на чотири місяці. Деякі вчені сподівалися, що захисний шар планети відновиться вже до 2040 року, але це, на жаль, малоймовірно.

Протягом останніх років антарктична озонова діра існувала довше, ніж зазвичай, і закривалася тільки в другій половині грудня. Але тепер нові дані вказують на те, що антарктичний озоновий шар повертається до свого "звичайного" стану.

Відомо, що діра досягла свого піка, а потім почала зменшуватися в розмірах протягом жовтня. Потім, коли в перший тиждень грудня впали навколишні вітри, відомі як Полярний вихор, діра швидко закрилася. У результаті вчені дійшли висновку, що озонова діра цього року виявилася набагато більш недовговічною, ніж у попередні роки.

Станом на початок грудня вимірювання показують, що озонова діра над Антарктикою повністю закрилася Фото: CAMS/ECMWF

Цікаво, що востаннє в історії спостережень озонова діра над Антарктидою була такою маленькою у 2019 році, коли вона досягла найменшого розміру з моменту її відкриття. 8 вересня 2019 року діра в озоновому шарі досягла максимального розміру в 16,4 мільйона квадратних кілометрів.

Утім, деякі дослідники вважають, що все це зовсім не обов'язково є ознакою того, що озоновий шар стрімко рухається до відновлення. Передбачається, що тривалість і розмір діри насправді, ймовірно, багато в чому визначаються силою Полярного вихору.

Хоча Монреальська угода поетапно відмовилася від 99% усіх озоноруйнівних хімікатів, один відсоток, що залишився, все ще залишається у верхніх шарах атмосфери Землі. Під час південної зими над Антарктикою формується великий стовп надзвичайно холодного обертового повітря. І це концентрує залишки ХФВ в області, де холодні умови та сонячна радіація дозволяють їм руйнувати шар озонового газу.

Мінливість зумовлена зміною сили та стабільності Полярного вихору, який концентрує озоноруйнівні речовини Фото: CAMS/ECMWF

Однак цього року дві раптові події потепління атмосфери в липні порушили Полярний вихор і запобігли концентрації ХФВ над Південним полюсом, що призвело до зменшення озонової діри. З іншого боку, вчені вважають, що аналогічне порушення Полярного вихору, ймовірно, могло б стати причиною того, що озонова діра була такою серйозною протягом останніх чотирьох років.

Автори дослідження зазначають, що озонова діра над Антарктидою, схоже, поліпшується за глибиною і площею з 2000 року. Це чудова новина не тільки для диких тварин Антарктиди, які раніше наражалися на ризик сонячних опіків і раку, а й для людей.

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