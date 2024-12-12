На дне Тихого океана найден новый хищник: с бивнями и клешнями бродит по лесам на глубине 8000 м

Исследователи обнаружили, что этот хищник, ранее неизвестный науке, способен выжить в морозной темноте хвойной зоны океана.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни. Впрочем, наши океаны все еще крайне мало изучены — порой, ученые утверждают, что даже о Марсе нам сегодня известно больше, чем о земных океанах, пишет Popular Science.

Одна из самых негостеприимных сред Земли, как известно, находится под толщей воды и представляет собой хвойную зону, названную в честь Аида — греческого бога подземного мира. Известно, что она находится на глубине от 4,8 до 9,6 километров под поверхностью океана. Эта зона встречается только в океанических впадинах, а все хвойные зоны планеты, вместе взятые, имеют размер примерно с Австралию.

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Исследователям известно, что зона хадала полностью темная, за исключением некоторой биолюминесценции, которую некоторые животные используют для общения. Температура здесь колеблется чуть выше нуля, а глубины сопровождаются интенсивным давлением.

Нам мало что известно об этой зоне, но каждый новый вид, обнаруженный здесь, может предоставить важные здания о том, как развивалась жизнь на Земле и как некоторым видам удается процветать даже в самых экстремальных условиях.

В новом исследовании международная группа ученых обнаружила первого крупного и активного хищного амфипода, скрывающегося глубоко в хадальной зоне. Ученые описали новый вид и он получил название Dulcibella camanchaca — новый тип креветкоподобных ракообразных, которые встречаются как в пресноводных, так и в соленых водах по всему миру.

Известно, что новый вид был обнаружен в Атакамской впадине у побережья Южной Америки учеными из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) в Массачусетсе и Института океанографии Миленио (IMO) при Университете Консепсьона в Консепсьоне, Чили. По словам соавтора исследования и эколога по хадальным водам Джоаны Уэстон, новый вид представляет собой быстро плавающих хищников, который получил название в честь слова "тьма". Таким образом, по словам ученых, они хотели обозначить глубокий и темный океан, ставший домом представителям этого вида.

Длина представителей этого вида составляет около 2,5 сантиметров, а для захвата добычи он использует специализированные передние ноги. Ракообразные питаются более мелкими видами амфипод, обитающими в ограниченном в пище районе желоба Атакама у берегов Перу и Чили.

Несмотря на то, что желоб Атакама холодный, глубокий и темный, он расположен под очень богатыми питательными веществами поверхностными водами, что позволяет некоторой жизни процветать. Желоб также находится далеко от других экстремальных сред, поэтому он является домом для очень своеобразного сообщества местных видов, не встречающихся в других частях света.

По словам Уэстон, данные ДНК и морфологии также указывают на то, что новый вид также является новым родом. Такое открытие указывает на то, что желоб Атакама является эндемичным очагом.

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