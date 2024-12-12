На дні Тихого океану знайдений новий хижак: з бивнями й клешнями блукає лісами на глибині 8000 м

Дослідники виявили, що цей хижак, раніше невідомий науці, здатний вижити в морозній темряві хвойної зони океану.

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Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя. Утім, наші океани все ще вкрай мало вивчені — часом, вчені стверджують, що навіть про Марс нам сьогодні відомо більше, ніж про земні океани, пише Popular Science.

Одне з найбільш негостинних середовищ Землі, як відомо, знаходиться під товщею води і являє собою хвойну зону, названу на честь Аїда — грецького бога підземного світу. Відомо, що вона знаходиться на глибині від 4,8 до 9,6 кілометра під поверхнею океану. Ця зона зустрічається тільки в океанічних западинах, а всі хвойні зони планети, разом узяті, мають розмір приблизно з Австралію.

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Дослідникам відомо, що зона хадала повністю темна, за винятком деякої біолюмінесценції, яку деякі тварини використовують для спілкування. Температура тут коливається трохи вище нуля, а глибини супроводжуються інтенсивним тиском.

Нам мало що відомо про цю зону, але кожен новий вид, виявлений тут, може надати важливі будівлі про те, як розвивалося життя на Землі і як деяким видам вдається процвітати навіть у найекстремальніших умовах.

У новому дослідженні міжнародна група вчених виявила першого великого й активного хижого амфіпода, що ховається глибоко в хадальній зоні. Вчені описали новий вид і він отримав назву Dulcibella camanchaca — новий тип креветкоподібних ракоподібних, що трапляються як у прісноводних, так і в солоних водах по всьому світу.

Відомо, що новий вид було виявлено в Атакамській западині біля узбережжя Південної Америки вченими з Океанографічного інституту Вудс-Хоул (WHOI) у Массачусетсі та Інституту океанографії Міленіо (IMO) при Університеті Консепсьйона в Консепсьйоні, Чилі. За словами співавтора дослідження та еколога з хадальних вод Джоанн Вестон, новий вид являє собою хижаків, які швидко плавають, і який дістав назву на честь слова "тьма". Таким чином, за словами вчених, вони хотіли позначити глибокий і темний океан, що став домівкою для представників цього виду.

Довжина представників цього виду становить близько 2,5 сантиметрів, а для захоплення здобичі він використовує спеціалізовані передні ноги. Ракоподібні харчуються дрібнішими видами амфіпод, що мешкають в обмеженому в їжі районі жолоба Атакама біля берегів Перу і Чилі.

Попри те, що жолоб Атакама холодний, глибокий і темний, він розташований під дуже багатими поживними речовинами поверхневими водами, що дозволяє деякому життю процвітати. Жолоб також розташований далеко від інших екстремальних середовищ, тому він є домівкою для дуже своєрідного товариства місцевих видів, що не зустрічаються в інших частинах світу.

За словами Вестон, дані ДНК і морфології також вказують на те, що новий вид також є новим родом. Таке відкриття вказує на те, що жолоб Атакама є ендемічним осередком.

Раніше Фокус писав про те, що названо найсмертоноснішу тварину у світі: її ніхто не підозрював.