Похожи на леденцы, но не пахнут мятой: где на Земле находятся "Конфетные горы" (фото)

На планете есть горный массив, похожий на разноцветные леденцы и ученые рассказали, как они появились.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время на планете появилось множество удивительных мест. Например, "Конфетные горы" в Азербайджане, которые выглядят как разноцветные леденцы, пишет IFLScience.

"Конфетные горы" (также известные как Şəkər əsası dağları на азербайджанском языке) являются частью Большого Кавказского хребта и возвышаются между Баку и Губой в Азербайджане. Они представляют собой яркие красные и белые полосы, состоящие из сланца — типа осадочной породы с множеством тонких слоев, наложенных друг на друга.

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Считается, что писатель-путешественник Марк Эллиот в своей книге, изданной в 1999 году, впервые назвал этот горный массив "Конфетными горами". В результате название закрепилось и теперь горы известны под таким названием во всем мире.

Впрочем, несмотря на то, что эти полоски и цвета, похожие на леденцы, могут показаться чем-то, что создала вовсе не природа, ученые уверяют — это совершенно естественное явление. На самом деле цвета леденцов происходят от сланцевых слоев, содержащих железо, которое окислилось после контакта с грунтовыми водами, превратившись в классический красный цвет леденца. В то же время слои без железа остаются в оттенках белого.

Исследователи также обнаружили, что в этих горах множество окаменелостей — особенно белемнитов, головоногих моллюсков, похожих на кальмаров, которые жили в меловой период. "Конфетные горы" также являются популярным местом для пеших прогулок из-за потрясающих видов и возможности наблюдения за птицами.

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