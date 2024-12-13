Схожі на льодяники, але не пахнуть м'ятою: де на Землі розташовані "Цукеркові гори" (фото)

На планеті є гірський масив, схожий на різнобарвні льодяники та вчені розповіли, як вони з'явилися.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час на планеті з'явилося безліч дивовижних місць. Наприклад, "Цукеркові гори" в Азербайджані, які виглядають як різнобарвні льодяники, пише IFLScience.

"Цукеркові гори" (також відомі як Şəkər əsası dağları азербайджанською мовою) є частиною Великого Кавказького хребта і височіють між Баку і Губою в Азербайджані. Вони виглядають як яскраві червоні та білі смуги, що складаються зі сланцю — типу осадової породи з безліччю тонких шарів, накладених один на одного.

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Вважається, що письменник-мандрівник Марк Елліот у своїй книзі, виданій 1999 року, вперше назвав цей гірський масив "Цукерковими горами". З часом назва закріпилася і тепер гори відомі під такою назвою в усьому світі.

Утім, попри те, що ці смужки та кольори, схожі на льодяники, можуть здатися чимось, що створила зовсім не природа, науковці запевняють — це цілком природне явище. Насправді кольори льодяників походять від сланцевих шарів, що містять залізо, яке окислилося після контакту з ґрунтовими водами, перетворившись на класичний червоний колір льодяника. Водночас шари без заліза залишаються у відтінках білого.

Дослідники також виявили, що в цих горах безліч скам'янілостей — особливо белемнітів, головоногих молюсків, схожих на кальмарів, які жили в крейдяний період. "Цукеркові гори" також є популярним місцем для піших прогулянок через приголомшливі краєвиди та можливість спостереження за птахами.

Раніше Фокус писав про те, що Гранд-Каньйон колись був високими горами, але перетворився на яри.