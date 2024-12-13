Высший уровень регенерации: сколько раз ящерица на самом деле может отрастить хвост

Исследователи рассказали, есть ли предел того, сколько хвостов могут "поменять" ящерицы и почему порой вырастает сразу несколько хвостов.

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Наша планета является домом для невероятного количества живых организмов и представители некоторых видов не перестают удивлять ученых. Например, ящерицы, которые способны лазить по стенам, невероятно хороши в прятках, но самое удивительное — многие из них способны отбрасывать и восстанавливать свои хвосты, когда попадают в затруднительное положение, пишет IFLScience.

Регенеративные способности ящериц на самом деле известны давно, но есть ли предел тому, сколько раз они могут проделывать этот трюк? И почему порой некоторые из них способны вырастить сразу несколько хвостов? На эти вопросы ответил внештатный научный сотрудник Школы молекулярных и естественных наук Университета Кертина, доктор Дамиан Леттуфу.

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Сколько раз ящерица может заново отрастить хвост?

Во-первых, стоит отметить, что когда первый костный хвост ящерицы отваливается, он на самом деле уже никогда не будет прежним. Впрочем, это не мешает рептилиям отращивать новые хвосты. По словам доктора Леттуфу, хвосты ящериц предназначены для регенерации, когда позвонки хвоста ломаются вдоль определенной плоскости, вызывая рост заменяющего жесткого хрящевого стержня. В то же время отрыв этого стержня с меньшей вероятностью вызовет событие регенерации. Впрочем, существует множество доказательств того, что это происходит с хвостами, которые регенерируются на регене, и дополнительными хвостовыми отростками.

Механизм того, как ящерицы проделывают этот трюк, долгое время ускользал от ученых. Однако теперь у исследователей есть доказательства того, что нарушение или повреждение глиальной мембраны, выстилающей спинной мозг, запускает процесс регенерации. Впрочем, это значительно менее вероятно, так как позвонки ломаются легче, когда ящерица пытается ускользнуть от хищника, чем жесткий хрящевой стержень.

Простыми словами, если исходный хвост остается частично прикрепленным, у ящерицы могут вырасти дополнительные хвосты. Таким образом, большинство отдельных ящериц могут отращивать свой хвост столько раз, сколько осталось исходных позвонков. Технически, попросту нет предела тому, сколько дополнительных хвостов может вырасти из существующего хвоста при наличии подходящих условий.

Почему у ящериц может быть сразу несколько хвостов?

"Бифуркация" — любопытная особенность ящериц, которая до недавнего времени недооценивалась учеными, поскольку казалась достаточно распространенной. Отметим, что эта особенность была обнаружена профессором биологии, доктором Хайнримом Кайзером из колледжа Виктор-Вэлли.

По словам Кайзера, в ходе анализа он обнаружил свидетельство о том, у одной ящерицы даже выросло сразу девять хвостов. Ученые провели анализ и обнаружил, что бифуркации были выявлены у 250 видов ящериц из 25 семейств. Отметим, что большинство из них были с двумя хвостами, однако у 13% видов было замечено больше хвостов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли предка большинства современных пресмыкающихся.