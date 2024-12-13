Вищий рівень регенерації: скільки разів ящірка насправді може відростити хвіст

Дослідники розповіли, чи є межа того, скільки хвостів можуть "поміняти" ящірки та чому часом виростає одразу кілька хвостів.

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Наша планета є домом для неймовірної кількості живих організмів і представники деяких видів не перестають дивувати вчених. Наприклад, ящірки, які здатні лазити по стінах, неймовірно гарні в хованках, але найдивовижніше — багато хто з них здатний відкидати й відновлювати свої хвости, коли потрапляють у скрутне становище, пише IFLScience.

Регенеративні здібності ящірок насправді відомі давно, але чи є межа тому, скільки разів вони можуть проробляти цей трюк? І чому часом деякі з них здатні виростити відразу кілька хвостів? На ці запитання відповів позаштатний науковий співробітник Школи молекулярних і природничих наук Університету Кертіна, доктор Даміан Леттуфу.

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Скільки разів ящірка може заново відростити хвіст?

По-перше, варто зазначити, що коли перший кістковий хвіст ящірки відвалюється, він насправді вже ніколи не буде таким, як раніше. Утім, це не заважає рептиліям відрощувати нові хвости. За словами доктора Леттуфу, хвости ящірок призначені для регенерації, коли хребці хвоста ламаються вздовж певної площини, спричиняючи ріст жорсткого хрящового стрижня, який їх замінює. Водночас відрив цього стрижня з меншою ймовірністю викличе подію регенерації. Утім, існує безліч доказів того, що це відбувається з хвостами, які регенеруються на регенері, і додатковими хвостовими відростками.

Механізм того, як ящірки проробляють цей трюк, довгий час вислизав від учених. Однак тепер у дослідників є докази того, що порушення або пошкодження гліальної мембрани, яка вистилає спинний мозок, запускає процес регенерації. Утім, це значно менш імовірно, бо хребці ламаються легше, коли ящірка намагається вислизнути від хижака, ніж жорсткий хрящовий стрижень.

Простими словами, якщо вихідний хвіст залишається частково прикріпленим, у ящірки можуть вирости додаткові хвости. Таким чином, більшість окремих ящірок можуть відрощувати свій хвіст стільки разів, скільки залишилося вихідних хребців. Технічно, просто немає межі тому, скільки додаткових хвостів може вирости з наявного хвоста за наявності відповідних умов.

Чому в ящірок може бути відразу кілька хвостів?

"Біфуркація" — цікава особливість ящірок, яка до недавнього часу недооцінювалася вченими, оскільки здавалася досить поширеною. Зазначимо, що ця особливість була виявлена професором біології, доктором Хайнрміом Кайзером з коледжу Віктор-Веллі.

За словами Кайзера, під час аналізу він виявив свідчення про те, що в однієї ящірки навіть виросло відразу дев'ять хвостів. Вчені провели аналіз і виявили, що біфуркації були виявлені у 250 видів ящірок з 25 родин. Зазначимо, що більшість з них були з двома хвостами, проте у 13% видів було помічено більше хвостів.

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