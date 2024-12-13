Когда все началось: ученые нашли момент, когда Homo sapiens скрестились с неандертальцами

Благодаря исследованию древней ДНК ученые узнали, когда произошло скрещивание древних людей и неандертальцев. Это важное открытие, ведь даже у современных людей до сих пор можно проследить гены, полученные в результате смешения популяций.

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Исследователи расшифровали геномы семи человек, которые жили в Европе между 42 000 и 49 000 годами назад, и обнаружили, что они — одни из первых людей, которые отклонились от первоначальной "неафриканской" линии. Эта группа также представляет первую известную популяцию, которая скрестилась с неандертальцами, получив сегменты ДНК, которые до сих пор присутствуют в неафриканских популяциях, пишет IFLScience.

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Homo sapiens прибыли в Европу более 45 000 лет назад, пересекаясь с неандертальцами, которые населяли Евразию. Генетические анализы выявили две отдельные группы раннемодерных людей за пределами Африки: одна из них представлена останками из Златого Куня в Чехии, а другая — из Бачо-Киро в Болгарии.

Homo sapiens прибыли в Европу более 45 000 лет назад Фото: Tom Björklund

Примечательно, что геном женщины из Златого Куня обнаружил доказательства единственного взаимодействия с неандертальцами тогда, как геномы из Бачо Киро указывают на дополнительные события скрещивания. Несмотря на неубедительное радиоуглеродное датирование останков из Златого Куня, исследователи подозревают, что эта популяция столкнулась с неандертальцами вскоре после того, как покинула Африку.

Недавнее исследование связало популяцию из Златого Куня с шестью особями, найденными в Ранисе, Германия. Генетические данные свидетельствуют о том, что эти особи были дальними родственниками, которые имели общего предка в течение пяти-шести поколений. Датированные тем же периодом, их геномы являются одними из самых древних, когда-либо секвенированных для Homo sapiens.

Обе группы демонстрируют генетические маркеры одного события скрещивания с неандертальцами, что поднимает критические вопросы о раннем скрещивании.

"Мы до сих пор не знаем, та ли это та самая примесь, которая дала нам наших неандертальских предков", — отмечает доктор Кей Прюфер, один из авторов исследования. Хотя современные люди имеют 2-3% неандертальской ДНК, исследователи подтвердили, что последовательности, найденные в исследованных геномах, сохраняются в современных популяциях.

Однако Прюфер добавил, что дополнительное скрещивание произошло по мере того, как человеческие популяции расширялись за пределы Африки. Группы из Златого Куня и Раниса представляют то, что Прюфер описывает как "оригинальную смесь" между людьми и неандертальцами, которая возникла примерно между 45 000 и 49 000 лет назад.

Эти находки показывают, что все неафриканские народы сегодня имеют общее происхождение, которое уходит корнями в это первоначальное событие скрещивания.

"Захватывает мысль, что 45 000 лет назад наши предки, вероятно, пересекались и взаимодействовали", — пояснил Прюфер.

Кроме того, поскольку неандертальское происхождение пересекается с денисовской ДНК в современных популяциях, исследование подтверждает, что смешение с денисовцами произошло после этого первоначального взаимодействия между неандертальцами и людьми.

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