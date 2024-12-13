Коли все почалося: вчені знайшли момент, коли Homo sapiens схрестилися з неандертальцями

Завдяки дослідженню стародавньої ДНК вчені дізналися, коли відбулося схрещування древніх людей та неандертальців. Це важливе відкриття, адже навіть у сучасних людей досі можна прослідкувати гени, отримані внаслідок змішування популяцій.

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Дослідники розшифрували геноми семи осіб, які жили в Європі між 42 000 і 49 000 роками тому, та виявили, що вони — одні з перших людей, які відхилилися від первісної "неафриканської" лінії. Ця група також представляє першу відому популяцію, яка схрестилася з неандертальцями, отримавши сегменти ДНК, які досі присутні в неафриканських популяціях, пише IFLScience.

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Homo sapiens прибули до Європи понад 45 000 років тому, перетинаючись з неандертальцями, які населяли Євразію. Генетичні аналізи виявили дві окремі групи ранньомодерних людей за межами Африки: одна з них представлена останками зі Златого Куня в Чехії, а інша — з Бачо-Кіро в Болгарії.

Homo sapiens прибули до Європи понад 45 000 років тому Фото: Tom Björklund

Примітно, що геном жінки зі Златого Куня виявив докази єдиної взаємодії з неандертальцями тоді, як геноми з Бачо Кіро вказують на додаткові події схрещування. Попри непереконливе радіовуглецеве датування останків зі Златого Куня, дослідники підозрюють, що ця популяція зіткнулася з неандертальцями незабаром після того, як покинула Африку.

Нещодавнє дослідження пов'язало популяцію зі Златого Куня з шістьма особами, знайденими в Ранісі, Німеччина. Генетичні дані свідчать про те, що ці особини були далекими родичами, які мали спільного предка протягом п'яти-шести поколінь. Датовані тим же періодом, їхні геноми є одними з найдавніших, коли-небудь секвенованих для Homo sapiens.

Обидві групи демонструють генетичні маркери однієї події схрещування з неандертальцями, що порушує критичні питання про раннє схрещування.

"Ми досі не знаємо, чи це та сама домішка, яка дала нам наших неандертальських предків", — зазначає доктор Кей Прюфер, один із авторів дослідження. Хоча сучасні люди мають 2-3% неандертальської ДНК, дослідники підтвердили, що послідовності, знайдені в досліджених геномах, зберігаються в сучасних популяціях.

Однак Прюфер додав, що додаткове схрещування відбулося в міру того, як людські популяції розширювалися за межі Африки. Групи зі Златого Куня та Раніса представляють те, що Прюфер описує як "оригінальну суміш" між людьми і неандертальцями, яка виникла приблизно між 45 000 і 49 000 років тому.

Ці знахідки показують, що всі неафриканські народи сьогодні мають спільне походження, яке сягає корінням цієї початкової події схрещування.

"Захоплює думка, що 45 000 років тому наші предки, ймовірно, перетиналися і взаємодіяли", — пояснив Прюфер.

Крім того, оскільки неандертальське походження перетинається з денисівською ДНК у сучасних популяціях, дослідження підтверджує, що змішання з денисівцями відбулося після цієї початкової взаємодії між неандертальцями та людьми.

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