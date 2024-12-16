Британцы в бронзовом веке делали нечто ужасное со своими врагами: что нашли ученые (фото)

Исследование костей, которым 4000 лет, позволило обнаружить факт жестокой смерти десятков людей.

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Во время раскопок на юго-западе Англии, археологи обнаружили останки десятков людей. При этом исследование позволило обнаружить доказательства нанесения людям ударов тупыми предметами, расчленения тел и свидетельства каннибализма. Исследование опубликовано в журнале Antiquity, пишет ScienceAlert.

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Археологи обнаружили и изучили более 3000 фрагментов костей, которые принадлежали как минимум 37 людям, умерших ужасной смертью. Ученые считают, что массовая бойня произошла в период между 2210 и 2010 годами до н. э.

Авторы исследования обнаружили черепа с трещинами и отверстиями, а также кости со следами порезов и переломов, что указывает на то, что некоторые части тел людей были съедены их убийцами.

Исследование показало, что все умершие люди были местными жителями и погибли во время ужасной бойни. При этом тела были просто сброшены в яму, а не похоронены так, как это обычно делали жители Британии в бронзовом веке.

Авторы исследования обнаружили черепа с трещинами и отверстиями, а также кости со следами порезов и переломов, что указывает на то, что некоторые части тел людей были съедены их убийцами Фото: ScienceAlert

В захоронении также обнаружены фрагменты костей животных, а это значит, что людей съели не потому, что существовал недостаток пищи. Но истинная причина каннибализма пока остается загадкой. Ученые предполагают, что это могла быть форма мести представителям другой общины в раннем бронзовом веке.

Есть некоторые свидетельства того, что в то же время в Британии была чума, которая могла усилить социальную напряженность и вызвать конфликт между разными частями сообщества. Но это только предположение.

Кости со следами того, что людей съели Фото: ScienceAlert

Авторы исследования говорят, что их находка является свидетельством беспрецедентного насилия в Британии в раннем бронзовом веке и еще предстоит выяснить, что же здесь произошло на самом деле и почему людей съели.

По словам ученых, подлобные травмы на черепах и костях, нанесенные тупыми предметами чаще встречаются в эпоху неолита, а не в раннем бронзовом веке. Поэтому данная находка является необычной.

Ученые говорят, что их открытие показывают более мрачную картину того исторического периода, чем многие ожидали. Как бы то ни было, открытие проливает новый свет на жизнь древних людей в Британии. Ученые считают, что такие события вряд ли были единичными случаями и возможно удастся обнаружить больше свидетельств такого насилия и каннибализма, которые относятся к раннему бронзовому веку.

Как уже писал Фокус, археологи обнаружили христианский амулет III века, который меняет представление о христианстве в Римской империи. Ученые нашли в амулете необычную надпись, которая их удивила.

Также Фокус писал о том, что ученые предупреждают об угрозе, которая таится на дне мирового океана. Она связана с тысячами затонувших кораблей.