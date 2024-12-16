Британці в бронзову добу робили щось жахливе зі своїми ворогами: що знайшли вчені (фото)

Дослідження кісток, яким 4000 років, дало змогу виявити факт жорстокої смерті десятків людей.

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Під час розкопок на південному заході Англії, археологи знайшли останки десятків людей. Це дало змогу виявити докази завдання людям ударів тупими предметами, розчленування тіл і свідчення канібалізму. Дослідження опубліковано в журналі Antiquity, пише ScienceAlert.

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Археологи виявили та вивчили понад 3000 фрагментів кісток, які належали щонайменше 37 людям, які померли жахливою смертю. Учені вважають, що масова бійня сталася в період між 2210 і 2010 роками до н. е.

Автори дослідження виявили черепи з тріщинами й отворами, а також кістки зі слідами порізів і переломів, що свідчить про те, що деякі частини тіл людей були з'їдені їхніми вбивцями.

Дослідження показало, що всі померлі люди були місцевими жителями та загинули під час жахливої бійні. Водночас тіла були просто скинуті в яму, а не поховані так, як це зазвичай робили жителі Британії в бронзову добу.

Автори дослідження виявили черепи з тріщинами та отворами, а також кістки зі слідами порізів і переломів, що вказує на те, що деякі частини тіл людей були з'їдені їхніми вбивцями Фото: ScienceAlert

У похованні також виявлено фрагменти кісток тварин, а це означає, що людей з'їли не тому, що бракувало їжі. Але справжня причина канібалізму поки залишається загадкою. Вчені припускають, що це могла бути форма помсти представникам іншої громади в ранню бронзову добу.

Є деякі свідчення того, що в той самий час у Британії була чума, яка могла посилити соціальну напруженість і спричинити конфлікт між різними частинами спільноти. Але це тільки припущення.

Кістки зі слідами того, що людей з'їли Фото: ScienceAlert

Автори дослідження кажуть, що їхня знахідка є свідченням безпрецедентного насильства в Британії в ранню бронзову добу, і ще належить з'ясувати, що ж тут сталося насправді і чому людей з'їли.

За словами вчених, підлобні травми на черепах і кістках, завдані тупими предметами, частіше трапляються в епоху неоліту, а не в ранню бронзову добу. Тому ця знахідка є незвичайною.

Вчені кажуть, що їхнє відкриття показує більш похмуру картину того історичного періоду, ніж багато хто очікував. Як би там не було, відкриття проливає нове світло на життя стародавніх людей у Британії. Вчені вважають, що такі події навряд чи були поодинокими випадками і, можливо, вдасться виявити більше свідоцтв такого насильства і канібалізму, які відносяться до ранньої бронзової доби.

Як уже писав Фокус, археологи виявили християнський амулет III століття, який змінює уявлення про християнство в Римській імперії. Вчені знайшли в амулеті незвичайний напис, який їх здивував.

Також Фокус писав про те, що вчені попереджають про загрозу, яка прихована на дні світового океану. Вона пов'язана з тисячами затонулих кораблів.