Китай построил новую "Великую стену" протяженностью 3000 км: в чем ее назначение

Большая зелёная стена длиной в 3000 км является частью большого госпроекта Китая по борьбе с опустыниванием земель. Однако ряд специалистов подвергают сомнению целесообразность такой программы властей КНР.

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Китайские власти смогли завершить долговременный амбициозный проект по противодействию опустыниванию земель, который начался еще в 1978 году. Об этом пишет китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".

СМИ пишет, что масштабный проект противодействия опустыниванию является частью более широкой госпрограммы, которая охватит всю страну к 2050 году. "Великая Зеленая стена" Китая создана с помощью высадки миллионов деревьев, которые станут естественным барьером от песчаных бурь и защитят сельскохозяйственные угодья от опустынивания.

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В то же время амбициозный проект вызвал серьезные научные споры. Одни ученые убеждены, что массовая посадка неместных эндемичных видов может сказаться на экологии местности. Также ученые предполагают, что это сделает локальные леса очень уязвимыми к болезням. Также некоторые специалисты подчеркивают сомнения в эффективности таких лесополос в борьбе с песчаными бурями.

В то же время китайское правительство считает этот проект важным шагом в борьбе с опустыниванием, которое угрожает значительной части территории страны. Там говорят, что опустынивание давно стало глобальной проблемой, затрагивает многие регионы мира и приводит к серьезным социально-экономическим последствиям.

По данным ООН, опустынивание является одной из самых серьезных угроз для нашей планеты. Увеличение площади пустынь заставляет миллионы людей сталкиваться с голодом, миграцией и экономическими трудностями из-за расширения пустынь.

Напомним, Фокус писал, что самая большая пустыня мира Сахара утопает в осадках. Исследователи обнаружили, что на одно из самых засушливых мест планеты обрушились ливни, но никто не знает, почему это происходит.

Также мы рассказывали, что пустыня в Саудовской Аравии впервые в истории превратилась в "зимнюю страну чудес". Верблюды, привычные к суровой жаре, пытаются передвигаться по ледяной корке, покрывающей песок. Многие местные жители остановили свои автомобили, чтобы запечатлеть необычный момент.