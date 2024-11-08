Пустыня в Саудовской Аравии впервые в истории превратилась в "зимнюю страну чудес" (видео)

Верблюды, привычные к суровой жаре, пытаются передвигаться по ледяной корке, покрывающей песок. Многие местные жители остановили свои автомобили, чтобы запечатлеть необычный момент.

Пустыня на севере Саудовской Аравии, известная своими раскаленными дюнами, впервые в истории покрылась снегом и льдом. Об этом пишет Metro.

В регионе Аль-Джауф, расположенном на краю пустыни Аль-Нафуд, случился настоящий зимний феномен: выпал снег, и песчаные склоны превратились в белоснежный пейзаж, который привлек внимание местных жителей.

На редких кадрах видно, как засушливая пустыня постепенно покрывается снегом и льдом, а температура, обычно достигающая 55°C летом, неожиданно понизилась. Верблюды, привычные к суровой жаре, пытаются передвигаться по ледяной корке, покрывающей песок. Многие местные жители остановили свои автомобили, чтобы запечатлеть этот необычный момент.

Засушливая пустыня покрывлась снегом и льдом Фото: Metro

Издание отмечает, что сильные дожди и град, обрушившиеся на регион, стали следствием системы низкого давления, движущейся от Аравийского моря к Оману. Этот атмосферный фронт принес влажный воздух, что вызвало необычные грозы и ливни в Саудовской Аравии и соседних Объединенных Арабских Эмиратах. Саудовское метеорологическое управление выпустило предупреждение о продолжающихся погодных изменениях. В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные ветра, ухудшение видимости и возможные сбои в транспортном сообщении.

Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности из-за нестабильной погоды, которая для пустыни остается исключительным событием.

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