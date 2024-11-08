Пустеля в Саудівській Аравії вперше в історії перетворилася на "зимову країну чудес" (відео)

Верблюди, звичні до суворої спеки, намагаються пересуватися по крижаній кірці, що покриває пісок. Багато місцевих жителів зупинили свої автомобілі, щоб зафіксувати незвичайний момент.

Пустеля на півночі Саудівської Аравії, відома своїми розпеченими дюнами, вперше в історії вкрилася снігом і льодом. Про це пише Metro.

У регіоні Аль-Джауф, розташованому на краю пустелі Аль-Нафуд, стався справжній зимовий феномен: випав сніг, і піщані схили перетворилися на білосніжний краєвид, який привернув увагу місцевих жителів.

На рідкісних кадрах видно, як посушлива пустеля поступово вкривається снігом і льодом, а температура, що зазвичай досягає 55°C влітку, несподівано знизилася. Верблюди, звичні до суворої спеки, намагаються пересуватися по крижаній кірці, що покриває пісок. Багато місцевих жителів зупинили свої автомобілі, щоб зафіксувати цей незвичайний момент.

Посушлива пустеля вкрилася снігом і льодом Фото: Metro

Видання зазначає, що сильні дощі та град, що обрушилися на регіон, стали наслідком системи низького тиску, що рухається від Аравійського моря до Оману. Цей атмосферний фронт приніс вологе повітря, що спричинило незвичайні грози та зливи в Саудівській Аравії та сусідніх Об'єднаних Арабських Еміратах. Саудівське метеорологічне управління випустило попередження про тривалі погодні зміни. Найближчими днями в регіоні очікуються сильні вітри, погіршення видимості та можливі збої в транспортному сполученні.

Влада закликала жителів дотримуватися запобіжних заходів через нестабільну погоду, яка для пустелі залишається винятковою подією.

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