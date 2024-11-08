Людям пропонують $92 тисячі за переїзд на красивий острів: що для цього потрібно (відео)

Щоб отримати фінансову допомогу, люди мають придбати порожній будинок на острові та провести його ремонт, на який знадобиться близько 13 місяців.

Нещодавно стало відомо, що уряд Ірландії готовий виплатити близько 92 000 доларів тим, хто вирішить придбати нерухомість на одному з прибережних островів країни. Ця новина, про яку розповів американський YouTube-канал Magnify, викликала широкий інтерес і обговорення в соцмережах.

Ролик став вірусним і швидко набрав понад 12 млн переглядів.

У рамках програми "Наші живі острови" Ірландія націлена відродити острівні спільноти і підтримати їхній сталий розвиток. Щоб отримати фінансову допомогу, покупці повинні придбати порожній будинок на острові і провести його ремонт, на який знадобиться близько 13 місяців. Виплату здійснюють тільки після завершення всіх ремонтних робіт і перевірки придатності житла для проживання.

У ролику YouTube-каналу Magnify було наведено приклад островів Арран, які колись були густонаселеними, але з часом зіткнулися зі зменшенням населення. Уряд пропонує фінансову підтримку з метою відродити ці та інші мальовничі куточки Ірландії.

Програма розрахована на 10 років і націлена на стимулювання стійких і динамічних спільнот на островах. Ірландські прибережні острови, де доступ до материка обмежений припливами, історично значущі для культури країни, і тепер у них з'явився шанс повернути колишнє життя завдяки новим жителям.

Інтерес до програми викликало зростання цін на нерухомість на островах Фото: YouTube

Інтерес до програми викликало зростання цін на нерухомість на островах, про що попереджають учасники, які вже відбулися. Деякі місцеві агентства з нерухомості повідомляють, що вартість навіть старих будівель значно збільшилася з моменту запуску програми. Це підкреслює, що для потенційних покупців важливо враховувати як фінансові вигоди, так і можливі витрати на ремонт, які часто перевищують субсидовану суму.

Крім Ірландії, схожі програми реалізуються в Італії, де, наприклад, маленьке село готове запропонувати до 30 000 євро (близько 25 000 фунтів) для залучення нових жителів. У Magnify зазначають, що такі ініціативи приваблюють не тільки місцевих, а й іноземних покупців, багато з яких надихаються ідеєю усамітненого життя в оточенні природи та віддаленої роботи.

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