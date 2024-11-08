Людям предлагают $92 тысячи за переезд на красивый остров: что для этого нужно (видео)

Чтобы получить финансовую помощь, люди должны приобрести пустующий дом на острове и провести его ремонт, на который потребуется около 13 месяцев.

Недавно стало известно, что правительство Ирландии готово выплатить около 92 000 долларов тем, кто решит приобрести недвижимость на одном из прибрежных островов страны. Эта новость, о которой рассказал американский YouTube-канал Magnify, вызвала широкий интерес и обсуждение в соцсетях.

Ролик стал вирусным и быстро набрал более 12 млн просмотров.

В рамках программы "Наши живые острова" Ирландия нацелена возродить островные сообщества и поддержать их устойчивое развитие. Чтобы получить финансовую помощь, покупатели должны приобрести пустующий дом на острове и провести его ремонт, на который потребуется около 13 месяцев. Выплата производится только после завершения всех ремонтных работ и проверки пригодности жилья для проживания.

В ролике YouTube-канала Magnify был приведен пример островов Арран, которые когда-то были густонаселенными, но со временем столкнулись с уменьшением населения. Правительство предлагает финансовую поддержку с целью возродить эти и другие живописные уголки Ирландии.

Программа рассчитана на 10 лет и нацелена на стимулирование устойчивых и динамичных сообществ на островах. Ирландские прибрежные острова, где доступ к материку ограничен приливами, исторически значимы для культуры страны, и теперь у них появился шанс вернуть былую жизнь благодаря новым жителям.

Интерес к программе вызвал рост цен на недвижимость на островах Фото: YouTube

Интерес к программе вызвал рост цен на недвижимость на островах, о чем предупреждают уже состоявшиеся участники. Некоторые местные агентства по недвижимости сообщают, что стоимость даже ветхих построек значительно увеличилась с момента запуска программы. Это подчеркивает, что для потенциальных покупателей важно учитывать как финансовые выгоды, так и возможные расходы на ремонт, которые зачастую превышают субсидируемую сумму.

Кроме Ирландии, похожие программы реализуются в Италии, где, например, маленькая деревня готова предложить до 30 000 евро (около 25 000 фунтов) для привлечения новых жителей. В Magnify отмечают, что такие инициативы привлекают не только местных, но и иностранных покупателей, многие из которых вдохновляются идеей уединенной жизни в окружении природы и удаленной работы.

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