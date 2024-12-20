Китай збудував нову "Велику стіну" протяжністю 3000 км: в чому її призначення

Велика зелена стіна завдовжки в 3000 км є частиною великого держпроєкту Китаю у боротьбі з опустеленням земель. Однак низка фахівців піддають сумніву доцільність такої програми влади КНР.

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Китайська влада змогла завершити довготривалий амбітний проєкт з протидії опустелення земель, який розпочався ще в 1978 році. Про це пише китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа".

ЗМІ пише, що масштабний проєкт протидії опустеленню є частиною ширшої держпрограми, яка охопить всю країну до 2050 року. "Велика Зелена стіна" Китаю створена за допомогою висадки мільйонів дерев, які стануть природнім бар'єром від піщаних бур і захистять сільськогосподарські угіддя від опустелювання.

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Водночас амбітний проєкт викликав серйозні наукові суперечки. Одні вчені переконані, що масове висадження немісцевих ендемічних видів може позначитися на екології місцевості. Також вчені передбачають, що це зробить локальні ліси дуже вразливими до хвороб. Також деякі фахівці підкреслюють сумніви в ефективності таких лісосмуг у боротьбі з піщаними бурями.

Водночас китайський уряд вважає цей проєкт важливим кроком у боротьбі з опустелюванням, яке загрожує значній частині території країни. Там кажуть, що опустелювання давно стала глобальною проблемою, зачіпає багато регіонів світу і призводить до серйозних соціально-економічних наслідків.

За даними ООН, опустелювання є однією з найсерйозніших загроз для нашої планети. Збільшення площі пустель змушує мільйони людей стикаються з голодом, міграцією та економічними труднощами через розширення пустель.

Нагадаємо, Фокус писав, що найбільша пустеля світу Сахара потопає в опадах. Дослідники виявили, що на одне з найбільш посушливих місць планети наринули зливи, але ніхто не знає, чому це відбувається.

Також ми розповідали, що пустеля в Саудівській Аравії вперше в історії перетворилася на "зимову країну чудес". Верблюди, звичні до суворої спеки, намагаються пересуватися по крижаній кірці, що покриває пісок. Багато місцевих жителів зупинили свої автомобілі, щоб зафіксувати незвичайний момент.