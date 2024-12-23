Подарок на Рождество: на скорости 23 590 км/ч к Земле летит астероид размером с 10-этажный дом

Огромный астероид заметили только 12 декабря и он уже идет на сближение с нашей планетой.

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Ученые из NASA сообщили о том, что 24 декабря в 4:56 по Киеву к Земле на опасное расстояние приблизится огромный астероид высотой с 10-этажное здание. Он летит со скоростью 23 590 км/ч. Но это не единственный космический камень, который приближается к нашей планете на этой неделе, пишет Daily Mail.

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Согласно сообщению NASA, астероид 2024 XN1, который был обнаружен 12 декабря, уже во вторник 24 декабря, в канун Рождества, приблизится к Земле на опасное расстояние. Это означает, что он будет находиться к Земле ближе, чем на расстоянии 7,5 млн км. В этом случае космические камни считаются потенциально опасными.

По оценкам ученых, астероид 2024 XN1 имеет размер от 29 до 70 метров и должен пролепетать мимо Земли на расстоянии 7,21 млн км. Но скорость его полета впечатляет — 23 590 км/ч. Астероид 2024 XN1 будет находиться в 18 раз дальше от Земли, чем Луна, поэтому, согласно прогнозам, нет угрозы его столкновения с нашей планетой.

Расчеты ученых показали, что если все же астероид 2024 XN1 врежется в Землю, то сила удара будет эквивалента взрыву 12 млн тонн тротила. В этом случае будет разрушено все на площади примерно 2000 квадратных километров в районе эпицентра удара.

Предполагаемый внешний вид астероида 2024 XN1 Фото: NASA

Астероид 2024 XN1 в следующий раз приблизится к нашей планете в январе 2032 года на расстояние 4,7 млн км, то есть будет находиться ближе. Еще ближе этот космический камень должен пролететь мимом Земли в декабре 2016 года, когда от нашей планеты его будет отделять 3,4 млн км.

Согласно сообщению NASA, 25 декабря, мимо Земли на еще более близком расстоянии должен пролететь астероид такого же размера под названием 2021 BA2. Космический камень, обнаруженный в 2021 году, по оценкам ученых имеет размер от 30 до 70 метров.

В 23:19 по Киеву он должен приблизится к нашей планете на расстояние 2,76 млн км. Риск столкновения этого астероида с Землей почти нулевой.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что что-то в ядре Земли меняет продолжительность суток на нашей планете. Ученые выяснили, что расплавленное внешнее ядро нашей планеты влияет на продолжительность цикла смены дня и ночи.

Также Фокус писал о том, что физики предложили новую теорию, согласно которой темной энергии не существует, а ускоренное расширение космоса происходит по другой причине.