Подарунок на Різдво: на швидкості 23 590 км/год до Землі летить астероїд розміром із 10-поверховий будинок

Величезний астероїд помітили тільки 12 грудня і він уже йде на зближення з нашою планетою.

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Учені з NASA повідомили про те, що 24 грудня о 4:56 за Києвом до Землі на небезпечну відстань наблизиться величезний астероїд заввишки з 10-поверховий будинок. Він летить зі швидкістю 23 590 км/год. Але це не єдиний космічний камінь, який наближається до нашої планети цього тижня, пише Daily Mail.

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Згідно з повідомленням NASA, астероїд 2024 XN1, який було виявлено 12 грудня, вже у вівторок, 24 грудня, напередодні Різдва, наблизиться до Землі на небезпечну відстань. Це означає, що він перебуватиме до Землі ближче, ніж на відстані 7,5 млн км. У цьому разі космічні камені вважаються потенційно небезпечними.

За оцінками вчених, астероїд 2024 XN1 має розмір від 29 до 70 метрів і має пролетіти повз Землю на відстані 7,21 млн км. Але швидкість його польоту вражає — 23 590 км/год. Астероїд 2024 XN1 перебуватиме у 18 разів далі від Землі, ніж Місяць, тому, згідно з прогнозами, немає загрози його зіткнення з нашою планетою.

Розрахунки вчених показали, що якщо все ж таки астероїд 2024 XN1 вріжеться в Землю, то сила удару буде еквівалентна вибуху 12 млн тонн тротилу. У цьому випадку буде зруйновано все на площі приблизно 2000 квадратних кілометрів у районі епіцентру удару.

Передбачуваний зовнішній вигляд астероїда 2024 XN1 Фото: NASA

Астероїд 2024 XN1 наступного разу наблизиться до нашої планети в січні 2032 року на відстань 4,7 млн км, тобто перебуватиме ближче. Ще ближче цей космічний камінь має пролетіти повз Землю в грудні 2016 року, коли від нашої планети його відділятиме 3,4 млн км.

Згідно з повідомленням NASA, 25 грудня повз Землю на ще ближчій відстані має пролетіти астероїд такого ж розміру під назвою 2021 BA2. Космічний камінь, виявлений 2021 року, за оцінками вчених має розмір від 30 до 70 метрів.

О 23:19 за Києвом він має наблизитися до нашої планети на відстань 2,76 млн км. Ризик зіткнення цього астероїда із Землею майже нульовий.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що щось у ядрі Землі змінює тривалість доби на нашій планеті. Вчені з'ясували, що розплавлене зовнішнє ядро нашої планети впливає на тривалість циклу зміни дня і ночі.

Також Фокус писав про те, що фізики запропонували нову теорію, згідно з якою темної енергії не існує, а прискорене розширення космосу відбувається з іншої причини.