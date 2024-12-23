Ни один зонд еще такого не делал: аппарат NASA коснется Солнца и установит рекорды (видео)

Солнечный зонд "Паркер" наберет самую большую скорость среди всех космических аппаратов и приблизится к Солнцу на максимально близкое расстояние.

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Во вторник, 24 декабря, в 13:53 по Киеву самый быстрый космический аппарат в истории побьет собственные рекорды скорости и расстояния от Солнца. Такого не делал еще ни один космический аппарат и неизвестно, повторится ли нечто подобное в ближайшем будущем, пишет Live Science.

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Солнечный зонд "Паркер", которым управляет NASA подлетит к Солнцу на самое близкое расстояние и при этом будет иметь самую высокую скорость полета среди всех созданных человеком космических аппаратов. "Паркер" в итоге станет самым быстрым космическим аппаратом в истории.

NASA отправило солнечный зонд "Паркер" в космос в 2018 году, чтобы узнать больше о том, что происходит в самой внешней части атмосферы Солнца, которая называется корона. Впервые через солнечную корону аппарат NASA пролетел 3 года назад.

Чтобы сделать это, солнечному зонду "Паркер" пришлось использовать гравитационную помощь Солнца, а также Венеры. Это помогло ему набрать нужную скорость и выйти на правильную орбиту. На сегодняшний день космический аппарат уже выполнил 21 гравитационный маневр вокруг Солнца.

В октябре 2023 года и в марте 2024 года солнечный зонд "Паркер" уже подлетал к Солнцу ближе, чем любой космический аппарат. Он находился на расстоянии 7,2 млн км от нашей звезды. Также аппарат NASA ранее уже смог набрать самую большую скорость среди всех созданных человеком исследовательских космических зондов. Она составила 635 000 км/ч.

24 декабря зонд NASA побьет собственные рекорды скорости и расстояния от Солнца. В 13:53 по Киеву солнечный зонд "Паркер" на скорости 700 000 км/ч подлетит к Солнцу на расстояние 6,1 млн км. При этом аппарату придется выдержать температуру 1400 градусов Цельсия, но у него есть специальное защитное покрытие.

24 декабря зонд NASA побьет собственные рекорды скорости и расстояния от Солнца Фото: NASA

Ученые сравнивают предстоящее сближение с Солнцем аппарата NASA по своей значимости с первой высадкой астронавтов на Луну в 1969 году.

Чтобы максимально сблизиться с Солнцем и набрать рекордную скорость солнечный зонд "Паркер" выполнил седьмой и последний гравитационный маневр вокруг Венеры в ноябре.

Ранее в этом году зонд "Паркер" впервые пролетел через корональный выброс массы, то есть поток выброшенной Солнцем плазмы. Также его данные позволили ученым приблизится к разгадке тайны, связанной с тем, почему корона Солнца имеет температуру в миллионы градусов Цельсия, в то время, как поверхность нашей звезды имеет температуру всего почти 6000 градусов Цельсия.

Данные солнечного зонда "Паркер" позволили ученым приблизится к разгадке тайны, связанной с тем, почему корона Солнца имеет температуру в миллионы градусов Цельсия, в то время, как поверхность нашей звезды имеет температуру всего почти 6000 градусов Цельсия Фото: NASA

Зонд "Паркер" совершил свой рекордный полет вокруг Солнца как раз в то время, когда наша звезда уже вступила в фазу самой высокой активности под названием солнечный максимум. Он продлится как минимум до конца 2025 года и такие пики активности характеризируются повышенным количество солнечных вспышек и корональных выбросов массы, которые влияют на нашу планету.

Ученые из NASA хотят получить во время рекордного сближения зонда "Паркер" с Солнцем больше данных о том, что происходит с магнитным полем нашей звезды в этот период, когда полюса магнитного поля меняются местами.

В 2025 году солнечный зонд "Паркер" должен еще 4 раза подлететь близко к Солнцу, но неизвестно, удастся ли ему установить новые рекорды. После этого в двигателях аппарата NASA закончится топливо, и он скорее всего упадет на Солнце и сгорит.

Как уже писал Фокус, на скорости 23 590 км/ч к Земле летит астероид размером с 10-этажный дом. Огромный астероид заметили только 12 декабря и он уже идет на сближение с нашей планетой.

Также Фокус писал о том, что около 2,8 млрд лет назад что-то включило, а потом выключило магнитное поле Луны. Исследователи пока не могут понять, как ослабевающее магнитное поле спутника смогло возродиться на некоторое время перед окончательным исчезновением.