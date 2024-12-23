Жоден зонд ще такого не робив: апарат NASA торкнеться Сонця і встановить рекорди (відео)

Сонячний зонд "Паркер" набере найбільшу швидкість серед усіх космічних апаратів і наблизиться до Сонця на максимально близьку відстань.

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У вівторок, 24 грудня, о 13:53 за Києвом найшвидший космічний апарат в історії поб'є власні рекорди швидкості та відстані від Сонця. Такого не робив ще жоден космічний апарат і невідомо, чи повториться щось подібне в найближчому майбутньому, пише Live Science.

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Сонячний зонд "Паркер", яким керує NASA, підлетить до Сонця на найближчу відстань і при цьому матиме найвищу швидкість польоту серед усіх створених людиною космічних апаратів. "Паркер" у підсумку стане найшвидшим космічним апаратом в історії.

NASA відправило сонячний зонд "Паркер" у космос 2018 року, щоб дізнатися більше про те, що відбувається в самій зовнішній частині атмосфери Сонця, яка називається корона. Уперше через сонячну корону апарат NASA пролетів 3 роки тому.

Щоб зробити це, сонячному зонду "Паркер" довелося використовувати гравітаційну допомогу Сонця, а також Венери. Це допомогло йому набрати потрібну швидкість і вийти на правильну орбіту. На сьогоднішній день космічний апарат вже виконав 21 гравітаційний маневр навколо Сонця.

У жовтні 2023 року і в березні 2024 року сонячний зонд "Паркер" уже підлітав до Сонця ближче, ніж будь-який космічний апарат. Він перебував на відстані 7,2 млн км від нашої зірки. Також апарат NASA раніше вже зміг набрати найбільшу швидкість серед усіх створених людиною дослідницьких космічних зондів. Вона склала 635 000 км/год.

24 грудня зонд NASA поб'є власні рекорди швидкості та відстані від Сонця. О 13:53 за Києвом сонячний зонд "Паркер" на швидкості 700 000 км/год підлетить до Сонця на відстань 6,1 млн км. При цьому апарату доведеться витримати температуру 1400 градусів Цельсія, але в нього є спеціальне захисне покриття.

24 грудня зонд NASA поб'є власні рекорди швидкості та відстані від Сонця Фото: NASA

Вчені порівнюють майбутнє зближення з Сонцем апарату NASA за своєю значущістю з першою висадкою астронавтів на Місяць 1969 року.

Щоб максимально зблизитися із Сонцем і набрати рекордну швидкість сонячний зонд "Паркер" виконав сьомий і останній гравітаційний маневр навколо Венери в листопаді.

Раніше цього року зонд "Паркер" вперше пролетів через корональний викид маси, тобто потік викинутої Сонцем плазми. Також його дані дали змогу вченим наблизиться до розгадки таємниці, пов'язаної з тим, чому корона Сонця має температуру в мільйони градусів Цельсія, в той час як поверхня нашої зірки має температуру всього майже 6000 градусів Цельсія.

Дані сонячного зонда "Паркер" дали змогу вченим наблизитися до розгадки таємниці, пов'язаної з тим, чому корона Сонця має температуру в мільйони градусів Цельсія, в той час, як поверхня нашої зірки має температуру всього майже 6000 градусів Цельсія Фото: NASA

Зонд "Паркер" здійснив свій рекордний політ навколо Сонця якраз у той час, коли наша зірка вже вступила у фазу найвищої активності під назвою сонячний максимум. Він триватиме щонайменше до кінця 2025 року і такі піки активності характеризуються підвищеною кількістю сонячних спалахів і корональних викидів маси, які впливають на нашу планету.

Вчені з NASA хочуть отримати під час рекордного зближення зонда "Паркер" із Сонцем більше даних про те, що відбувається з магнітним полем нашої зірки в цей період, коли полюси магнітного поля міняються місцями.

У 2025 році сонячний зонд "Паркер" має ще 4 рази підлетіти близько до Сонця, але невідомо, чи вдасться йому встановити нові рекорди. Після цього в двигунах апарата NASA закінчиться паливо, і він, найімовірніше, впаде на Сонце і згорить.

Як уже писав Фокус, на швидкості 23 590 км/год до Землі летить астероїд розміром з 10-поверховий будинок. Величезний астероїд помітили тільки 12 грудня і він уже йде на зближення з нашою планетою.

Також Фокус писав про те, що близько 2,8 млрд років тому щось увімкнуло, а потім вимкнуло магнітне поле Місяця. Дослідники поки не можуть зрозуміти, як магнітне поле супутника, що слабшає, змогло відродитися на деякий час перед остаточним зникненням.