Зачем ученые призывают немедленно выбросить черные кухонные лопатки: и причем тут арифметика

Скандал разгорелся вокруг недавнего исследования, которое утверждает, что определенная кухонная утварь может быть ядовитой.

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Авторы недавно опубликованного исследования утверждали, что кухонная утварь из черного пластика, а особенно лопатки, содержат опасное количество токсичных антипиренов, пишет Futurism.

Опубликованная работа вызвала панику и многие СМИ тут же призвали немедленно выбросить кухонную утварь, особенно лопатки из черного пластика.

В это же время, научное сообщество усомнилось в полученных результатах, после чего журнал Chemosphere, где было опубликовано исследование, выпустил разъяснение. Редакторы журнала объяснили, что уровни токсичности, указанные в исследовании, оказались неверными. Арифметическая ошибка стояла за пугающими заключениями.

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Изначально исследование было проведено правозащитной группой Toxic-Free Future, которая проверила более 200 черных пластиковых товаров, из которых половина была кухонной утварью. Их проверили на наличие бромированных антипиренов (БАП), которые добавляют в разные товары для увеличения огнезащиты.

Такие химикаты, в частности BDE-209, связали с рядом негативных последствия для здоровья, таких как эндокринные нарушения, повреждение эндокринной системы и даже рак. Дело в том, что происхождение переработанных материалов сложно определить, поэтому исследователи предположили, что они могут быть повторно использованы в производстве предметов, связанных с приготовлением еды. По сути, это сфера, в которой пластик с антипиренами может нанести наибольший вред.

Догадка ученые отчасти подтвердилась. Они обнаружили, что 9 кухонных принадлежностей действительно содержали тревожные уровни антипиренов.

Но простая арифметическая ошибка значительно преувеличила степень риска. Согласно подсчетам исследователей, регулярное использование загрязненных кухонных принадлежностей отравляло бы организм 34 700 нанограммами BDE-209 в день. Агентство по охране окружающей среды США утверждает, что безопасный уровень BDE-209 оставляет 7 000 нанограммов на килограмм веса тела.

Применив эту цифру к взрослому человеку со средним весом 60 кг, можно получить суточный лимит в 420 000 нанограммов в день, а это в 10 раз ниже уровней антипирена в злосчастных лопатках.

Но в опубликованном исследовании авторы потеряли всего один ноль, и суточный лимит вдруг превратился в 42 000 нанограммов.

Авторы исследования говорят, что несмотря на ошибку в расчетах, их выводы были верными.

"Это не влияет на результаты нашего исследования. Уровни антипиренов, которые мы обнаружили в черных пластиковых предметах домашнего обихода, по-прежнему вызывают большую обеспокоенность, и наши рекомендации остаются прежними", — заявил ведущий автор исследования Меган Лю.

Исследователи продолжают утверждать, что некоторые кухонные принадлежности все еще остаются источником опасных химикатов, и призывают заменить их на более безопасные аналоги.

Напомним, почему не стоит подогревать в микроволновке даже "безопасный" пластик. Исследователи обнаружили, что во время нагрева в микроволновой печи посуда из такого материала способна выделять миллиарды частиц.