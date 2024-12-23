Навіщо вчені закликають негайно викинути чорні кухонні лопатки: і до чого тут арифметика

Скандал розгорівся навколо нещодавнього дослідження, яке стверджує, що певне кухонне приладдя може бути отруйним.

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Автори нещодавно опублікованого дослідження стверджували, що кухонне приладдя з чорного пластику, а особливо лопатки, містять небезпечну кількість токсичних антипіренів, пише Futurism.

Опублікована робота викликала паніку і багато ЗМІ тут же закликали негайно викинути кухонне начиння, особливо лопатки з чорного пластику.

Водночас наукова спільнота засумнівалася в отриманих результатах, після чого журнал Chemosphere, де було опубліковано дослідження, випустив роз'яснення. Редактори журналу пояснили, що рівні токсичності, зазначені в дослідженні, виявилися неправильними. Арифметична помилка стояла за страшними висновками.

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Спочатку дослідження було проведено правозахисною групою Toxic-Free Future, яка перевірила понад 200 чорних пластикових товарів, з яких половина була кухонним начинням. Їх перевірили на наявність бромованих антипіренів (БАП), які додають у різні товари для збільшення вогнезахисту.

Такі хімікати, зокрема BDE-209, пов'язали з низкою негативних наслідків для здоров'я, як-от ендокринні порушення, пошкодження ендокринної системи та навіть рак. Річ у тім, що походження перероблених матеріалів складно визначити, тому дослідники припустили, що вони можуть бути повторно використані у виробництві предметів, пов'язаних із приготуванням їжі. По суті, це сфера, в якій пластик із антипіренами може завдати найбільшої шкоди.

Здогадка вчених частково підтвердилася. Вони виявили, що 9 кухонних приладів дійсно містили тривожні рівні антипіренів.

Але проста арифметична помилка значно перебільшила ступінь ризику. Згідно з підрахунками дослідників, регулярне використання забрудненого кухонного приладдя отруювало б організм 34 700 нанограмами BDE-209 на день. Агентство з охорони навколишнього середовища США стверджує, що безпечний рівень BDE-209 становить 7 000 нанограмів на кілограм ваги тіла.

Застосувавши цю цифру до дорослої людини із середньою вагою 60 кг, можна отримати добовий ліміт у 420 000 нанограмів на день, а це в 10 разів нижче за рівні антипірену в злощасних лопатках.

Але в опублікованому дослідженні автори загубили всього один нуль, і добовий ліміт раптом перетворився на 42 000 нанограмів.

Автори дослідження кажуть, що, попри помилку в розрахунках, їхні висновки були правильними.

"Це не впливає на результати нашого дослідження. Рівні антипіренів, які ми виявили в чорних пластикових предметах домашнього вжитку, як і раніше викликають велике занепокоєння і наші рекомендації залишаються незмінними", — заявив провідний автор дослідження Меган Лю.

Дослідники продовжують стверджувати, що деяке кухонне приладдя все ще залишається джерелом небезпечних хімікатів, і закликають замінити його на безпечніші аналоги.

Нагадаємо, чому не варто підігрівати в мікрохвильовці навіть "безпечний" пластик. Дослідники виявили, що під час нагрівання в мікрохвильовій печі посуд із такого матеріалу здатен виділяти мільярди частинок.