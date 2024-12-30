Монстр среди пауков: назван гигантский тарантул с невероятно мохнатыми ногами (фото)

Недавно исследователи обнаружили совершенно новый вид тарантулов с необычно мохнатыми ногами для наземного вида.

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Наша планета является домом для невероятного количества живых организмов, а потому ученые то и дело открывают новые виды. Недавно исследователи обнаружили и описали новый вид тарантулов, отличительной чертой которых являются необычно мохнатые для наземного вида ноги. Представители этого вида также намного больше своих сородичей и ученые до сих пор не уверены, почему, пишет Live Science.

Новый вид получил название гигантский мохнатый тарантул (Trichopelma grande) и был обнаружен учеными на западе Кубы. Арахнофобы, вероятно, не оценили бы такое открытие, однако ученые в восторге, так как представители этого вида значительно крупнее и мохнатее других пауков своего рода. Но даже это еще не все, ученые считают, что гигантские мохнатые тарантулы — единственный вид с пушистыми ногами "перьями-пылесборниками".

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Впервые представитель этого вида был обнаружен в 2008 году в национальном парке на западе Кубы. До сих пор было замечено только четыре экземпляра: три взрослых самца и один молодой самец, все они были найдены в норах-ловушках на земле.

Отметим, что род Trichopelma состоит из 23 видов. Любопытно, что все представители этих видов являются очень маленькими, но Trichopelma grande — крупнейший в своем роде — его длина тела достигает от 8,4 до 11,2 миллиметра.

Однако самая узнаваемая особенность паука — его необычно волосатые ноги. Любопытно, что мохнатые ноги, как правило, ассоциируются с древесными тарантулами, а потому такая особенность у наземного вида привлекла внимание ученых.

По словам исследователя из Университета Масарика в Чехии и ведущего автора исследования Дэвида Ортиса, который вместе с коллегами описал новый вид, длинные мохнатые ноги тарантулов, вероятно, помогают паукам защищаться от хищников, таких как птицы и змеи.

Trichopelma grande — недавно обнаруженный вид тарантула с чрезвычайно волосатыми ногами Фото: David Ortiz

Исследователи также полагают, что мохнатые ноги-пылесборники могут помогать отпугивать хищников — чем больше волос, тем более устрашающий вид имеют тарантулы. "Это может быть особенно полезно для самцов, потому что они ведут "странствующий" образ жизни, в отличие от самок, которые почти все время остаются в своих норах. Ученые также полагают, что самки нового вида могут быть менее волосатыми, впрочем, они не смогли подтвердить или опровергнуть это.

Предполагается, что огромное количество волос на ногах тарантула также повышает чувствительность паука к внешним раздражителям, например, потокам воздуха — это позволяет тарантулам обнаруживать движение хищников и добычи. Более крупные размеры также могут помочь паукам добывать пищу, например, насекомых, лягушек, ящериц и других мелких рептилий.

Исследователи полагают, что представители нового вида, вероятно, не опасны для людей. По словам Ортиса, у тарантулов обычно очень слабое жало, возможно, менее сильное, чем укус пчелы — ученые полагают, что это справедливо и ля нового вида.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид тарантула с волосками из "золота".