Монстр серед павуків: названо гігантського тарантула з неймовірно волохатими ногами (фото)

Нещодавно дослідники виявили абсолютно новий вид тарантулів із незвично волохатими ногами для наземного виду.

Related video

Наша планета є домом для неймовірної кількості живих організмів, а тому вчені раз у раз відкривають нові види. Нещодавно дослідники виявили й описали новий вид тарантулів, відмінною рисою яких є незвично волохаті для наземного виду ноги. Представники цього виду також набагато більші за своїх родичів і вчені досі не впевнені, чому, пише Live Science.

Новий вид отримав назву гігантський волохатий тарантул (Trichopelma grande) і був виявлений вченими на заході Куби. Арахнофоби, ймовірно, не оцінили б таке відкриття, проте вчені в захваті, адже представники цього виду значно більші та волохатіші за інших павуків свого роду. Але навіть це ще не все, вчені вважають, що гігантські волохаті тарантули — єдиний вид з пухнастими ногами й "пір'ям-пилозбірником".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Уперше представника цього виду було виявлено 2008 року в національному парку на заході Куби. Досі було помічено тільки чотири екземпляри: три дорослих самці та один молодий самець, всі вони були знайдені в норах-пастках на землі.

Зазначимо, що рід Trichopelma складається з 23 видів. Цікаво, що всі представники цих видів є дуже маленькими, але Trichopelma grande — найбільший у своєму роді — його довжина тіла сягає від 8,4 до 11,2 міліметра.

Однак найбільш впізнавана особливість павука — його незвично волохаті ноги. Цікаво, що волохаті ноги, як правило, асоціюються з деревними тарантулами, а тому така особливість у наземного виду привернула увагу вчених.

За словами дослідника з Університету Масарика в Чехії та провідного автора дослідження Девіда Ортіса, який разом із колегами описав новий вид, довгі волохаті ноги тарантулів, імовірно, допомагають павукам захищатися від хижаків, як-от птахи та змії.

Trichopelma grande — нещодавно виявлений вид тарантула з надзвичайно волохатими ногами Фото: David Ortiz

Дослідники також вважають, що волохаті ноги-пилозбірники можуть допомагати відлякувати хижаків — чим більше волосся, тим більш страхітливий вигляд мають тарантули. "Це може бути особливо корисно для самців, тому що вони ведуть "мандрівний" спосіб життя, на відміну від самок, які майже весь час залишаються у своїх норах. Учені також вважають, що самки нового виду можуть бути менш волохатими, утім, вони не змогли підтвердити або спростувати це.

Передбачається, що величезна кількість волосся на ногах тарантула також підвищує чутливість павука до зовнішніх подразників, наприклад, потоків повітря — це дає змогу тарантулам виявляти рух хижаків і здобичі. Більші розміри також можуть допомогти павукам добувати їжу, наприклад, комах, жаб, ящірок та інших дрібних рептилій.

Дослідники вважають, що представники нового виду, ймовірно, не небезпечні для людей. За словами Ортіса, у тарантулів зазвичай дуже слабке жало, можливо, менш сильне, ніж укус бджоли — вчені вважають, що це справедливо і для нового виду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид тарантула з волосками із "золота".