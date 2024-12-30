Геологи озадачены: найдены окаменелые деревья возрастом почти 400 млн лет (фото)

Древние окаменелые деревья в английской бухте Солтерн, могли быть прародителями современных пальм. Находка дает ценные сведения о доисторическом мире девонского периода.

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Древние окаменелые деревья, найденные археологами в английской бухте Солтерн, могли быть предшественниками пальм. Научное открытие показывает богатую геологическую историю региона и даже переписывает ее, сообщили исследователи геопарка ЮНЕСКО "Английской Ривьеры" Торбей.

Куски корней и коры называются ликопсиды, их примерный возраст — 377 млн лет. Внешне они выглядят как пальмы и могли достигать до 4 метров в высоту. Находка невероятно важна, так как дает ценную информацию о доисторическом мире Торбея, включая вулканические острова с деревьями.

"Это может быть первым упоминанием пустынного острова Девон, с деревьями крупнейшего необитаемого острова на Земле", — отмечают эксперты.

Примерный возраст окаменелости — 377 млн лет

Из-за своей значимости результаты исследования хранили в тайне. После многочисленных обсуждений стало понятно, что окаменелости могут разрушиться из-за эрозии и зимних штормов. Единственным вариантом сохранить их стало извлечение.

Опытные геологи выполнили все меры безопасности и подняли окаменелости. Теперь они надежно хранятся в музее города Торки в английском графстве Девон.

"Мы очень взволнованы этим открытием. До этого мы видели только доказательства морской среды девонского периода, а сейчас — существования вулканических островов и деревьев. Это открывает новую главу в изучении окружающей среды", — прокомментировала координатор геопарка Мелани Бордер.

Напомним, на востоке Китая на стоянке Хуалундун археологи нашли окаменелые останки самой маленькой бенгальской кошки. Находки являются одними из древнейших доказательств эволюции человека в Восточной Азии. На этом же месте были обнаружены десятки человеческих окаменелостей возрастом 300 тысяч лет.

Около американского города-призрака Юта ученые нашли "инопланетное растение" Othniophyton elongatum. Растение не связано ни с одним из других видов.