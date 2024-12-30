Геологи спантеличені: знайдено скам'янілі дерева віком майже 400 млн років (фото)

Стародавні скам'янілі дерева в англійській бухті Солтерн, могли бути прабатьками сучасних пальм. Знахідка дає цінні відомості про доісторичний світ девонського періоду.

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Стародавні скам'янілі дерева, знайдені археологами в англійській бухті Солтерн, могли бути попередниками пальм. Наукове відкриття показує багату геологічну історію регіону і навіть переписує її, повідомили дослідники геопарку ЮНЕСКО "Англійської Рів'єри" Торбей.

Шматки коренів і кори називаються лікопсиди, їхній приблизний вік — 377 млн років. Зовні вони на вигляд як пальми і могли досягати до 4 метрів у висоту. Знахідка неймовірно важлива, оскільки дає цінну інформацію про доісторичний світ Торбея, включно з вулканічними островами з деревами.

"Це може бути першою згадкою про пустельний острів Девон з деревами найбільшого безлюдного острова на Землі", — зазначають експерти.

Приблизний вік скам'янілості — 377 млн років

Через свою значущість результати дослідження зберігали в таємниці. Після численних обговорень стало зрозуміло, що скам'янілості можуть зруйнуватися через ерозію та зимові шторми. Єдиним варіантом зберегти їх стало вилучення.

Досвідчені геологи виконали всі заходи безпеки і підняли скам'янілості. Тепер вони надійно зберігаються в музеї міста Торкі в англійському графстві Девон.

"Ми дуже схвильовані цим відкриттям. До цього ми бачили тільки докази морського середовища девонського періоду, а зараз — існування вулканічних островів і дерев. Це відкриває нову главу у вивченні навколишнього середовища", — прокоментувала координаторка геопарку Мелані Бордер.

Нагадаємо, на сході Китаю на стоянці Хуалундун археологи знайшли скам'янілі останки найменшої бенгальської кішки. Знахідки є одними з найдавніших доказів еволюції людини у Східній Азії. На цьому ж місці було виявлено десятки людських скам'янілостей віком 300 тисяч років.

Біля американського міста-привида Юта вчені знайшли "інопланетну рослину" Othniophyton elongatum. Рослина не пов'язана з жодним з інших видів.