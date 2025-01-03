Чище, чем нас убеждали: ученые узнали правду о загрязнении Рудников царя Соломона

В 1990-х годах ученые утверждали, что древнее производство меди было первой формой промышленного загрязнения. Новые исследования этому противоречат.

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Новые исследования свидетельствуют, что древние горнодобывающие работы не были значительным источником вреда для окружающей среды. Исследование команды из Тель-Авивского университета показало, что добыча меди на Рудниках царя Соломона имела минимальное влияние на окружающую среду, пишет IFLScience.

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Дебаты об экологических последствиях доиндустриальной металлургии продолжаются с 1990-х годов. Мнения ученых разделились: одни предполагают, что металлообработка бронзового и железного века привела к появлению загрязнителей, которые можно обнаружить во всем мире, а другие утверждают, что эти отрасли были локализованными и экологически безопасными.

Профессор Эрез Бен-Йосеф и его коллеги проанализировали места добычи меди в израильской долине Тимна, которые датируются X веком до нашей эры. Эти шахты часто ассоциируются с царем Соломоном, выдающейся библейской фигурой.

Проведя геохимические исследования на двух основных объектах — одном со времен Соломона, а другом — старшем примерно на 1 500 лет — исследователи обнаружили, что загрязнение ограничилось территориями, окружающими древние плавильные печи.

Бен-Йосеф объяснил: "Мы взяли сотни образцов почвы и создали карты концентрации тяжелых металлов с высоким разрешением. Уровень загрязнения был чрезвычайно низким, ограничивался непосредственной близостью к печам и не представлял большой угрозы для людей или окружающей среды. Концентрация свинца, например, упала до уровня ниже 200 миллионных частиц в пределах нескольких метров от печи. Для сравнения, Агентство по охране окружающей среды США считает безопасными для работников участки с уровнем свинца до 1200 миллионных частиц".

Такое локализованное загрязнение контрастирует с современным промышленным загрязнением, где загрязнители часто распространяются на огромные территории. Исследование показало, что металлы эффективно "задерживаются" в шлаках и других промышленных отходах, предотвращая вымывание в окружающую почву или растительность.

Дополнительные доказательства, полученные в результате смежных исследований в иорданском регионе Вади-Файнан, подтверждают эти выводы: анализ 36 скелетов железного века выявил лишь минимальные признаки воздействия загрязнителей. Засушливый климат Тимна и Вади-Файнана и отсутствие современной горнодобывающей деятельности сохранили эти места нетронутыми, что позволяет исследователям изучать древние практики с минимальным вмешательством.

Критики предыдущих исследований указывают на тенденцию к преувеличению влияния ранней металлургической деятельности на окружающую среду. Доктор Омри Ягель, соавтор нынешнего исследования, заметил: "В 1990-х годах была сделана попытка представить древнее производство меди как первую форму промышленного загрязнения. Хотя такие нарративы привлекают внимание и финансирование, они часто искажают исторические реалии. Например, утверждение о том, что медные загрязнители из Тимна достигли ледников Гренландии, остаются необоснованными".

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Хотя древние отрасли промышленности, несомненно, оставили локальные следы, приравнивание их к современным рискам загрязнения искажает историю. Понимание этих различий имеет важное значение для преодоления современных экологических кризисов.

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