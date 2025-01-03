Более 100 лет назад монстры с зубами выгнали птиц с острова: пернатые наконец-то вернулись

Исследователи заметили, что исчезающие морские птицы возвращаются на тихоокеанский остров впервые за более чем столетие.

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Более века назад инвазивные крысы стали причиной исчезновения целого вида морских птиц с тихоокеанского острова Камака. Но теперь, спустя более 100 лет, ученые наконец-то зафиксировали возвращение полинезийских качурок на остров и считают, что это событие может заставить процветать всю местную экосистему, пишет IFLScience.

По словам исследователей, долгожданное возвращение птиц является результатом многолетних усилий многих организаций по восстановлению и возрождению дикой природы Камака — крошечного острова, расположенного во Французской Полинезии на юге Тихого океана.

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Одна из ключевых частей проекта заключалась в избавлении острова от инвазивных хищников — крыс. Проблема заключалась в том, что полинезийские качурки гнездятся на земле, яйца и нелетающие детеныши оказались особенно уязвимыми для грызунов. В конце концов это привело к исчезновению птиц с острова и сокращению популяции в остальной части их среды обитания. Исследователи использовали беспилотники и в конце концов к 2022 году им удалось полностью искоренить грызунов на острове.

Следующим важным шагом стало возвращение морских птиц на остров: ученые использовали так называемую стратегию "социального притяжения", включающую запись звуков колонии качурок на соседнем острове. Команда установила на острове камеры движения и две звуковые системы на солнечных батареях, которые транслировали записанные звуки.

Отметим, что звуковые системы были установлены на острове в марте 2024 года, как раз перед стартом брачного сезона. Уже к июню ученые заметили несколько морских птиц. По словам соавтора исследования Томаса Гестемме, они с коллегами не ожидали, что результаты успешного эксперимента стали заметны достаточно быстро.

Исследователи отмечают, что возвращение морских птиц стало положительным знаком для вида, численность которого, по оценкам ученых, составляет всего 250-1000 особей в дикой природе. Ожидается, что с появлением безопасного места для гнездования численность вида значительно увеличится.

Этот замечательный прогресс вселяет надежду на будущее, поскольку полинезийские качурки возвращают себе свой островной дом. Отметим, что морские птицы приносят на остров важные питательные вещества из океана, которые каскадом попадают в окружающую морскую среду, принося пользу рыбам и кораллам. В результате ученые ожидают, что целая экосистема будет процветать.

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