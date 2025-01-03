Понад 100 років тому монстри із зубами вигнали птахів з острова: пернаті нарешті повернулися

Дослідники помітили, що морські птахи повертаються на тихоокеанський острів уперше за понад століття.

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Понад століття тому інвазивні щури стали причиною зникнення цілого виду морських птахів із тихоокеанського острова Камака. Але тепер, через понад 100 років, учені нарешті зафіксували повернення полінезійських качурок на острів і вважають, що ця подія може змусити процвітати всю місцеву екосистему, пише IFLScience.

За словами дослідників, довгоочікуване повернення птахів є результатом багаторічних зусиль багатьох організацій з відновлення та відродження дикої природи Камака — крихітного острова, розташованого у Французькій Полінезії на півдні Тихого океану.

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Одна з ключових частин проєкту полягала в позбавленні острова інвазивних хижаків — щурів. Проблема полягала в тому, що полінезійські качурки гніздяться на землі, яйця і дитинчата, що не літають, виявилися особливо вразливими для гризунів. Зрештою це призвело до зникнення птахів з острова і скорочення популяції в решті частини їхнього середовища проживання. Дослідники використовували безпілотники й врешті-решт до 2022 року їм вдалося повністю викорінити гризунів на острові.

Наступним важливим кроком стало повернення морських птахів на острів: вчені використовували так звану стратегію "соціального тяжіння", що включає запис звуків колонії качурок на сусідньому острові. Команда встановила на острові камери руху і дві звукові системи на сонячних батареях, які транслювали записані звуки.

Зазначимо, що звукові системи були встановлені на острові в березні 2024 року, якраз перед стартом шлюбного сезону. Уже до червня вчені помітили кілька морських птахів. За словами співавтора дослідження Томаса Гестемме, вони з колегами не очікували, що результати успішного експерименту стали помітні досить швидко.

Дослідники зазначають, що повернення морських птахів стало позитивним знаком для виду, чисельність якого, за оцінками вчених, становить лише 250-1000 особин у дикій природі. Очікується, що з появою безпечного місця для гніздування чисельність виду значно збільшиться.

Цей чудовий прогрес вселяє надію на майбутнє, оскільки полінезійські качурки повертають собі свій острівний дім. Зазначимо, що морські птахи приносять на острів важливі поживні речовини з океану, які каскадом потрапляють у навколишнє морське середовище, приносячи користь рибам і коралам. У результаті вчені очікують, що ціла екосистема процвітатиме.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли стародавнього молюска, якого вважали вимерлим.