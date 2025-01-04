В одном из самых экстремальных мест на Земле найдена жизнь: скрывалась под 14 метрами льда (фото)

Исследователи заявили об открытии процветающей экосистеме живых организмов глубоко под замерзшим озером.

Related video

Озеро Энигма — постоянно замерзший водоем в северных предгорьях Земли Виктории в Антарктиде. Водоем считается одной из самых экстремальных сред на планете и одним из наименее вероятных мест на Земле, где ученые могли бы ожидать обнаружить жизнь. Однако это произошло, пишет The Debrief.

Ранее предполагалось, что озеро остается полностью замерзшим, однако в новом исследовании международная группа ученых обнаружила огромный объем незамерзшей воды, скрытый под невероятными 14 метрами льда. Куда более любопытным оказалось то, что здесь обитает скрытая ото всех микробная экосистема.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое открытие стало частью проекта ENIGMA, финансируемого Национальной программой исследований Антарктиды и переворачивает с ног на голову все, что нам ранее было известно об озере Энигма. Авторы исследования также полагают, что их открытие также указывает на возможность существования микробной жизни в подобных негостеприимных средах в других местах нашей Солнечной системы. В том числе, на ледяных лунах, таких как Европа Юпитера.

В международную группу ученых вошли исследователи из Национального института геофизики и вулканологии, а также нескольких других институтов. Команда провела свой анализ замершего озера, используя близлежащую итальянскую исследовательскую базу Марио Дзуккелли в Антарктиде.

Отметим, что озеро Энигма впервые было обнаружено в 1989 году и все это время считалось полностью замерзшим. Затем, в конце 2019 и начале 2020 года, ученые провели радиолокационные исследования и смогли подтвердить, что под слоем льда в 14 метров, покрывающим озеро, на самом деле скрывается огромны резервуар незамерзшей воды.

Изображения, полученные через отверстия, просверленные в 14-метровой толще поверхностного льда озера Энигма Фото: Nature

Это открытие побудило ученых пробурить 14-метровый слой льда и установить подводные камеры, в результате чего им удалось сделать подробные снимки скрытой ото всех экосистемы озера. Авторы исследования отмечают, что они обнаружили присутствие, а порой и доминирование, сверхмалых бактерий, принадлежащих к суперфилуму Patescibacteria.

Любопытно, что в прошлом эти бактерии также были обнаружены на участках сухих долин Мак-Мердо в Антарктиде. Исследования показывают, что цианобактерии почти полностью отсутствуют во льду и толще воды антарктического озера, хотя они хорошо представлены в его обширных и разнообразных бентосных микробных матах.

Команда отмечает, что микробные маты, обнаруженные в озере Энигма, представляют собой колонии микроорганизмов, состоящие из слоистых пленок, причем самая большая из них достигает примерно 40 сантиметров в высоту и 60 сантиметров в ширину.

Присутствие Patescibacteria было обнаружено с помощью анализа ДНК образцов воды, взятых из озера, и удивило ученых. Дело в том, что эти бактерии ранее не были обнаружены в подобных средах, а потому ученые не уверены, играют ли они хищническую или симбиотическую роль в скрытой подо льдом системе.

Ранее Фокус писал о том, что в озерах Антарктиды обнаружены удивительные формы жизни, питающиеся камнями.