В одному з найекстремальніших місць на Землі знайдено життя: ховалося під 14 метрами льоду (фото)

Дослідники заявили про відкриття екосистеми живих організмів, що процвітає глибоко під замерзлим озером.

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Озеро Енігма — постійно замерзла водойма в північних передгір'ях Землі Вікторії в Антарктиді. Водойма вважається одним із найекстремальніших середовищ на планеті й одним із найменш імовірних місць на Землі, де вчені могли б очікувати виявити життя. Однак це сталося, пише The Debrief.

Раніше передбачалося, що озеро залишається повністю замерзлим, проте в новому дослідженні міжнародна група вчених виявила величезний обсяг незамерзлої води, прихований під неймовірними 14 метрами льоду. Куди цікавішим виявилося те, що тут мешкає прихована від усіх мікробна екосистема.

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Нове відкриття стало частиною проєкту ENIGMA, що фінансується Національною програмою досліджень Антарктиди й перевертає з ніг на голову все, що нам раніше було відомо про озеро Енігма. Автори дослідження також вважають, що їхнє відкриття також вказує на можливість існування мікробного життя в подібних негостинних середовищах в інших місцях нашої Сонячної системи. Зокрема, на крижаних місяцях, таких як Європа Юпітера.

До міжнародної групи вчених увійшли дослідники з Національного інституту геофізики та вулканології, а також кількох інших інститутів. Команда провела свій аналіз завмерлого озера, використовуючи прилеглу італійську дослідницьку базу Маріо Дзуккеллі в Антарктиді.

Зазначимо, що озеро Енігма вперше було виявлено 1989 року і весь цей час вважалося повністю замерзлим. Потім, наприкінці 2019 і на початку 2020 року, вчені провели радіолокаційні дослідження і змогли підтвердити, що під шаром льоду в 14 метрів, що покриває озеро, насправді ховається величезний резервуар незамерзлої води.

Зображення, отримані через отвори, просвердлені в 14-метровій товщі поверхневого льоду озера Енігма Фото: vaccine-1

Це відкриття спонукало вчених пробурити 14-метровий шар льоду й установити підводні камери, внаслідок чого їм вдалося зробити докладні знімки прихованої від усіх екосистеми озера. Автори дослідження зазначають, що вони виявили присутність, а часом і домінування, надмалих бактерій, що належать до суперфілуму Patescibacteria.

Цікаво, що в минулому ці бактерії також були виявлені на ділянках сухих долин Мак-Мердо в Антарктиді. Дослідження показують, що ціанобактерії майже повністю відсутні в льоду і товщі води антарктичного озера, хоча вони добре представлені в його великих і різноманітних бентосних мікробних матах.

Команда зазначає, що мікробні мати, виявлені в озері Енігма, являють собою колонії мікроорганізмів, які складаються з шаруватих плівок, причому найбільша з них досягає приблизно 40 сантиметрів заввишки й 60 сантиметрів завширшки.

Присутність Patescibacteria було виявлено за допомогою аналізу ДНК зразків води, взятих з озера, і це здивувало вчених. Річ у тім, що ці бактерії раніше не були виявлені в подібних середовищах, а тому вчені не впевнені, чи відіграють вони хижацьку, чи симбіотичну роль у прихованій під льодом системі.

Раніше Фокус писав про те, що в озерах Антарктиди виявлено дивовижні форми життя, які харчуються камінням.