Поезд-вездеход: реставраторы восстановили уникальную паровую машину начала 20 века (видео)

Пользователи в сети довольно положительно отозвались на этот раритет. В то же время некоторых комментаторов интересовало, сколько топлива сжирает такая машина, а также как этот поезд "сошел с рельсов" и поехал обычной дорогой.

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В американском городке Брэдли, штат Мэн, реставраторы показали уникальную паровую машину начала 20-го столетия, которую использовали как своеобразный поезд-вездеход. Соответствующий ролик был размещен на популярном сервисе ViralHog в Youtube.

Некоммерческий исторический музей Maine Forest and Logging Museum решил восстановить работоспособность этой удивительной паровой машины, которая ранее выполняла функции тягача вместо лошадей или вкладчика каменных дорог в труднодоступных местах. Необычная и оригинальная машина привлекла внимание в соцсетях, где пользователи выразили свой интерес.

Ранее такие машины, как говорится в пояснении к видео, имели вес до 20т. Реставраторы добавляют, что такие "паровозы" были фактическими предшественниками всех ныне известных видов транспорта с двигателем внутреннего сгорания.

На кадрах можно заметить, что управляет этим "вездеходом на гусеницах" двое мужчин спереди. В то же время третий мужчина, который сидит на месте машиниста, подает характерный звуковой сигнал.

Несмотря на всю внешнюю громоздкость, машина хорошо движется по грунтовой дороге и привлекает внимание туристов. Реставраторы музея в Мене проводят такой "заезд" несколько раз в год, чтобы показать довольно редкий уникальный экспонат для всех желающих увидеть его.

Пользователи в сети оценили этого "железного монстра" довольно положительно. Одни говорили, что диной проблемой будет значительный расход ископаемых для работы такой машины, вторые указывали на то, что впервые видят поезд, который "сошел с рельсов и едет по дороге".

Ранее Фокус писал о легендарных вагонах British Rail Mark 2. Искатели необычных находок отыскали локацию со старыми заброшенными вагонами, которые в течение 1970-1980-х годов были чрезвычайно популярными среди пассажиров железной дороги.

Также сообщалось, как поезд остановился из-за нашествия белок прямо посреди своего рейса. Не справившись с вызовами, начальник поезда решил отправить рейс обратно в Рединг, чтобы избавиться от вредителей.