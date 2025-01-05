Потяг-всюдихід: реставратори відновили унікальну парову машину початку 20 сторіччя (відео)

Користувачі в мережі доволі позитивно відгукнулися на цей раритет. Водночас деяких дописувачів цікавило, скільки палива зжирає така машина, а також як цей потяг "зійшов з рейок" та поїхав звичайною дорогою.

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В американському містечку Бредлі, штат Мен, реставратори показали унікальну парову машину початку 20-го сторіччя, яку використовували як своєрідний потяг-всюдихід. Відповідний ролик був розміщений на популярному сервісі ViralHog в Youtube.

Некомерційний історичний музей Maine Forest and Logging Museum вирішили відновити працездатність цієї дивовижної парової машини, яка раніше виконувала функції тягача замість\ коней або вкладника кам'яних доріг у важкодоступних місцях. Незвична й оригінальна машина привернула увагу в соцмережах, де користувачі висловили своє зацікавлення.

Раніше такі машини, як йдеться у поясненні до відео, мали вагу до 20т. Реставратори додають, що такі "паротяги" були фактичними попередниками всіх нині відомих видів транспорту з двигуном внутрішнього згорання.

На кадрах можна помітити, що кермує цим "всюдиходом на гусеницях" двоє чоловіків спереду. Водночас третій чоловік, який сидить на місці машиніста, подає характерний звуковий сигнал.

Попри всю зовнішню громіздкість, машина добре рухається грунтовою дорогою та привертає увагу туристів. Реставратори музею в Мені проводять такий "заїзд" кілька разів на рік, аби показати доволі рідкісний унікальний експонат для всіх охочих побачити його.

Користувачі в мережі оцінили цього "залізного монстра" доволі позитивно. Одні говорили, що диною проблемою буде значні витрати копалин для роботи такої машини, другі вказували на те, що вперше бачать потяг, який "зійшов з рейок і їде дорогою".

Раніше Фокус писав про легендарні вагони British Rail Mark 2. Шукачі незвичних знахідок відшукали локацію зі старими занедбаними вагонами, які протягом 1970-1980-х років були надзвичайно популярними серед пасажирів залізниці.

Також повідомлялося, як поїзд зупинився через нашестя білок прямо посеред свого рейсу. Не впоравшись з викликами, начальник поїзда вирішив відправити рейс назад в Редінг, щоб позбутися шкідників.