Легендарні вагони British Rail Mark 2: ентузіасти показали, як зберігають їх зараз (фото)

Шукачі незвичних знахідок відшукали локацію зі старими занедбаними вагонами, які протягом 1970-1980-х років були надзвичайно популярними серед пасажирів залізниці.

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У занедбаній локації біля міста Тірск, розташованого в британському графстві Північний Йоркшир, можна побачити значну кількість занедбаних вагонів British Rail Mark 2. Про це пише видання Express.

Журналісти повідомляють, що спочатку частина цієї групи вагонів і потягів переїхала через певні обставини, а понад 20 вагонів було транспортовано до цього місця. З часом більшість із них було продано на аукціоні або розрізано на брухт, тож залишилося лише сім таких вагонів.

старі вагони (Lost Places & Forgotten Faces/Facebook)

Медіа пише, попри те, що лишилася така незначна кількість вагонів, вони все одно привертають увагу міських дослідників. Колись покинуті потяги та вагони були заповнені пасажирами, а тепер — стоять порожні та руйнуються. Також з інтер’єрів вже зняті такі частини, як обшивка, мідні панелі та генератори змінного струму.

старі вагони (Lost Places & Forgotten Faces/Facebook)

старі вагони (Lost Places & Forgotten Faces/Facebook)

Наразі відновити ці поїзди було б дуже складно, оскільки вони схильні до корозії, містять азбест і не мають сучасних гальмівних систем. Ба більше, більшість із них також непридатні для сучасної залізничної інфраструктури.

Дослідники з групи Lost Places & Forgotten Faces, які відшукали ці артефакти з минулого, переконані, що з часом вони повністю стануть непридатними, на них чекає або повне руйнування через корозію, або їх з часом відправлять на брухт.

Довідка: Сімейство залізничних вагонів Mark 2 є другим дизайном вагонів British Rail. Вони були побудовані майстернями British Rail між 1964 і 1975 роками та мали сталеву конструкцію. Остаточно їх почали знімати з експлуатації з 1996 року, низку виготовлених вагонів було продано до інших країн.

Нагадаємо, Фокус писав, як стадо корів спричинило справжній хаос на залізниці. Худоба жувала траву біля колій, перегороджуючи дорогу потягам. Деякі рейси прибули із запізненням, а маршрути інших довелося скорегувати.

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