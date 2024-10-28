Легендарные поезда British Rail Mark 2: энтузиасты показали, как сохраняют их сейчас (фото)

Искатели необычных находок нашли локацию со старыми заброшенными вагонами, которые в течение 1970-1980-хх буди чрезвычайно популярными среди пассажиров железной дороги.

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В заброшенной локации возле города Тирск, расположенного в британском графстве Северный Йоркшир, можно увидеть большое количество заброшенных вагонов British Rail Mark 2. Об этом пишет издание Express.

Журналисты пишут, что сначала часть этой группы вагонов и поездов переехала из-за определенных обстоятельств, а более 20 вагонов было транспортировано к этому месту. Со временем большинство из них было продано на аукционе или разрезано на металлолом, и осталось лишь семь таких вагонов.

старые вагоны (Lost Places & Forgotten Faces/Facebook)

Медиа пишешь, несмотря на то, что осталось такое незначительное количество вагонов, она все равно привлекает внимание городских исследователей. Когда-то ныне заброшенные поезда и вагоны были заполнены пассажирами, а теперь стоят пустые и разрушаются. Также из интерьеров уже были сняты такие части как обшивка, медные панели и генераторы переменного тока.

старые вагоны (Lost Places & Forgotten Faces/Facebook)

старые вагоны (Lost Places & Forgotten Faces/Facebook)

Сейчас восстановить эти поезда было бы очень сложно, поскольку они подвержены коррозии, содержат асбест и не имеют современных тормозных систем. Более того, большинство из них также непригодны для современной железнодорожной инфраструктуры.

Исследователи из группы Lost Places & Forgotten Faces, которые отыскали эти артефакты из прошлого, убеждены, что со временем они полностью придут в негодность, и их ждет либо полное разрушение из-за коррозии, либо они будут со временем отправлены на металлолом.

Справка: Семейство железнодорожных вагонов Mark 2 является вторым дизайном вагонов British Rail. Они были построены мастерскими British Rail между 1964 и 1975 годами и имели стальную конструкцию. Окончательно их начали снимать с эксплуатации с 1996 года, ряд произведенных вагонов был продан в другие страны.

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