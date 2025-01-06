У наших древних предков-приматов в основном рождались близнецы, а у людей — нет: в чем тут дело

Исследователи рассказали, почему у наших предков близнецы рождались с большей вероятностью, тогда как среди людей — это редкость.

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Близнецы — редкое явление для нашего вида. Для сравнения, только в США на их долю приходится всего около 3% родов. В новом исследовании ученые также обнаружили, что так было вовсе не всегда: около 60 миллионов лет для приматов рождение близнецов на самом деле было нормой, пишет Live Science.

В истории человечества близнецы всегда были редкостью, а потому кажутся чем-то особенным. Во многих культурах близнецы ассоциируются со здоровьем и жизненной силой, в то время как другие видят в них философское напоминание о двойственности жизни и смерти, добра и зла. Более того, некоторым известным близнецам также приписывают выдающуюся роль в истории — рождение наций, а порой и вовсе описывают как божеств.

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Последние исследования показывают, что в прошлом в эволюции приматов близнецы на самом деле были нормой. В то же время сегодня почти все приматы, в том числе и люди, обычно рожают лишь одного детеныша, но наш общий предок, бродивший по Северной Америке около 60 миллионов лет назад, вероятно, рожал близнецов в качестве стандарта.

Последние несколько лет ученые посвятили работе по изучению размера помета приматов: сколько детенышей вырастает за одну беременность. Для своего исследования команда использовала коллекции скелетов, как ископаемых, так и недавно существующих. В результате ученые заинтересовались вопросом: когда беременности близнецами стали редкостью?

В ходе исследования ученые составили карту известного размера помета как можно большего количества видов по генеалогическому древу млекопитающих, а затем использовали математические алгоритмы для поиска закономерностей. Все это позволило ученым реконструировать историю размера помета.

Увы, оценить размер помета вымерших видов только по скелету чрезвычайно сложно, особенно когда целые семейства животных не окаменевают вместе. В результате ученые обратились к видам млекопитающих, которые живут и сегодня. Команда провели поиск информации в самых разных общедоступных базах данных, ученых интересовали такие данные, как: средний размер тела вида при рождении и во взрослом возрасте; продолжительность беременности.

Ветви дерева помечены цветами, которые соответствуют размеру помета. Более темные цвета указывают на больший размер помета, в то время как более светлые цвета (оранжевые) указывают на меньший размер помета. Контуры животных сверху вниз: грызуны, кролики, приматы, китопарнокопытные (киты и большинство копытных), плотоядные, летучие мыши и землеройки Фото: McBride and Monson

Количество потомков у вида в помете филогенетически консервативно, то есть более похоже у более близкородственных видов. Например, олени рождают одного или двух детенышей, в то время как псовые кошачьи рожают гораздо больше детенышей в каждом помете. В то же время почти все виды приматов рожают только одного детеныша, хотя есть и исключения. Например, несколько приматов с мокрым носом, включая лемуров, лори и галаго, и почти все мармозетки и тамарины из Южной Америки рожают близнецов.

Ранее ученые считали, что эти отличительные приматы, рождающие близнецов, являются отличными от более распространенной предковой черты. Но в новом исследовании ученые доказали, что это не так: на самом деле это виды приматов, вынашивающие лишь одного детеныша, являются производными и отличительными. Еще в глубине эволюции нормой было рождение детенышей близнецов. Но когда же произошло эволюционное изменение размера помета приматов?

Не секрет, что современные люди в подавляющем большинстве рожают лишь одного ребенка — довольно крупного с еще большей головой. Размер человеческого мозга и тела, безусловно, связан с нашей способностью создавать и совершенствовать технологии.

Для приматов, и особенно людей, обучение в детстве имеет решающее значение. Авторы исследования полагают, что переход от близнецов к рождению одиночных детей на самом деле имел решающее значение для эволюции крупных человеческих младенцев с большим мозгом, которые были способны к сложному обучению в младенчестве и раннем детстве.

Теперь на основе математического моделирования ученые считают, что переход к одиночным детям произошел на раннем этапе, по крайней мере 50 миллионов лет назад. С тех пор многие линии приматов, включая нашу, эволюционировали, чтобы иметь все более крупные тела и мозг. Новое исследование также показывает, что переход от рождения близнецов к рождению одиночных детей происходил несколько раз в линии приматов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые изучили близнецов, выросших порознь в разных странах.