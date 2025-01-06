У наших давніх предків-приматів здебільшого народжувалися близнюки, а в людей — ні: у чому тут річ

Дослідники розповіли, чому в наших предків близнюки народжувалися з більшою ймовірністю, тоді як серед людей — це рідкість.

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Близнюки — рідкісне явище для нашого виду. Для порівняння, тільки в США на їхню частку припадає лише близько 3% пологів. У новому дослідженні вчені також виявили, що так було зовсім не завжди: близько 60 мільйонів років для приматів народження близнюків насправді було нормою, пише Live Science.

В історії людства близнюки завжди були рідкістю, а тому здаються чимось особливим. У багатьох культурах близнюки асоціюються зі здоров'ям і життєвою силою, в той час, як інші вбачають у них філософське нагадування про двоїстість життя і смерті, добра і зла. Ба більше, деяким відомим близнюкам також приписують видатну роль в історії — народження націй, а часом і зовсім описують як божеств.

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Останні дослідження показують, що в минулому в еволюції приматів близнюки насправді були нормою. Водночас сьогодні майже всі примати, зокрема й люди, зазвичай народжують лише одне дитинча, але наш спільний предок, який блукав Північною Америкою близько 60 мільйонів років тому, ймовірно, народжував близнюків як стандарт.

Останні кілька років учені присвятили роботі з вивчення розміру посліду приматів: скільки дитинчат виростає за одну вагітність. Для свого дослідження команда використовувала колекції скелетів, як викопних, так і тих, що досі існують. У результаті вчені зацікавилися питанням: коли вагітності близнюками стали рідкістю?

Під час дослідження вчені склали карту відомого розміру посліду якомога більшої кількості видів за генеалогічним древом ссавців, а потім використовували математичні алгоритми для пошуку закономірностей. Усе це дало змогу вченим реконструювати історію розміру посліду.

На жаль, оцінити розмір посліду вимерлих видів тільки за скелетом надзвичайно складно, особливо коли цілі родини тварин не кам'яніють разом. У результаті вчені звернулися до видів ссавців, які живуть і сьогодні. Команда провела пошук інформації в найрізноманітніших загальнодоступних базах даних, вчених цікавили такі дані, як: середній розмір тіла виду при народженні та в дорослому віці; тривалість вагітності.

Гілки дерева позначені кольорами, які відповідають розміру посліду. Темніші кольори вказують на більший розмір посліду, тоді як світліші кольори (помаранчеві) вказують на менший розмір посліду. Контури тварин зверху донизу: гризуни, кролики, примати, китопарнокопитні (кити та більшість копитних), м'ясоїдні, кажани та землерийки Фото: McBride and Monson

Кількість нащадків у виду в потомстві філогенетично консервативна, тобто більш схожа у більш близькоспоріднених видів. Наприклад, олені народжують одного або двох дитинчат, тоді як псові котячі народжують набагато більше дитинчат у кожному посліді. Водночас майже всі види приматів народжують тільки одне дитинча, хоча є й винятки. Наприклад, кілька приматів з мокрим носом, включно з лемурами, лорі та галагом, і майже всі мармозетки й тамарини з Південної Америки народжують близнюків.

Раніше вчені вважали, що ці відмінні примати, які народжують близнюків, є відмінними від більш поширеної предкової риси. Але в новому дослідженні вчені довели, що це не так: насправді ці види приматів, які виношують лише одне дитинча, є похідними та відмінними. Ще в глибині еволюції нормою було народження дитинчат близнюків. Але коли ж відбулася еволюційна зміна розміру посліду приматів?

Не секрет, що сучасні люди в переважній більшості народжують лише одну дитину — доволі велику зі ще більшою головою. Розмір людського мозку і тіла, безумовно, пов'язаний з нашою здатністю створювати й вдосконалювати технології.

Для приматів, і особливо людей, навчання в дитинстві має вирішальне значення. Автори дослідження вважають, що перехід від близнюків до народження поодиноких дітей насправді мав вирішальне значення для еволюції великих людських немовлят з великим мозком, які були здатні до складного навчання в дитинстві та ранньому дитинстві.

Тепер на основі математичного моделювання вчені вважають, що перехід до народження одної дитини стався на ранньому етапі, принаймні 50 мільйонів років тому. Відтоді багато ліній приматів, включно з нашою, еволюціонували, щоб мати дедалі більші тіла і мозок. Нове дослідження також показує, що перехід від народження близнюків до народження одиноких дітей відбувався кілька разів у лінії приматів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчили близнюків, які виросли порізно в різних країнах.