Десятки китообразных погибли в Черном море из-за разлива российской нефти: жертв будет больше

Исследователи уже зафиксировали гибель трех десятков китообразных и опасаются, что в ближайшие месяцы жертв будет больше.

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В середине декабря два российских нефтяных танкера получили повреждения во время шторма, в результате чего произошел разлив нефти. Он распространился в Керченский пролив — полосу воды, соединяющую Черное и Азовское море. Теперь ученые считают, что этот инцидент оказал значительное влияние на морскую жизнь в этом районе, пишет IFLScience.

Исследователи полагают, что именно разлив российской нефти привел к гибели более трех десятков китообразных, в том числе нескольких представителей исчезающего подвида. По данным Центра спасения и изучения дельфинов "Дельфа" в России, с момента чрезвычайной ситуации зафиксировали 61 погибшего кита, при этом 32 морских гиганта погибли после 15 декабря — их смерть, по мнению ученых, вероятно, связана с разливом нефти.

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Состояние тех китообразных свидетельствует о том, что их смерть, вероятно, произошла в первые 10 дней после катастрофы. Однако ученые также считают, что жертв разлива нефти, вероятно, может стать больше: тела китов до сих пор продолжает выбрасывать на берег.

В то же время гибель остальных 29 китообразных не связывают с разливом нефти — их тела "очень старые", а потому, вероятно, они погибли еще до катастрофы. В то же время эксперты обеспокоены большим количеством смертельных случаев, причиной которых считают разлив нефти.

Исследователи отмечают, что сообщения о новых погибших дельфинах поступают буквально каждый день, что весьма нетипично для этого периода. Исследователи также предупреждают, что в ближайшее время количество жертв среди китообразных, вероятно, значительно увеличится.

Предполагается, что жертвами разлива нефти в Керченском проливе также стали несколько особей, известных как "азовские дельфины". Эти китообразные имеют некоторое сходство с дельфинами, но на самом деле являются подвидом морской свиньи (Phocoena phocoena relicta) считаются находящимися под угрозой исчезновения. Такая утрата, по мнению ученых, делает инцидент куда более тревожным.

Отметим, что разливы нефти в океане могут оказывать значительно и долгосрочное воздействие на морскую жизнь. Например, даже через пять лет после инцидента Deepwater Horizon в 2010 году дельфины в районе залива Баратария демонстрировали повышенную смертность, прерывание беременности, а также другие неблагоприятные риски для здоровья. Исследователи продолжают мониторить ситуацию после масштабного разлива нефти, но некоторые прогнозы предполагают, что может потребоваться до 39 лет, чтобы популяция дельфинов полностью восстановилась.

Что касается нынешнего разлива в Керченском проливе, ученые все еще не могут спрогнозировать последствия, но продолжат наблюдать и готовиться к дальнейшему воздействию на морскую жизнь в ближайшие месяцы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали трогательный взгляд кита, подло убитого людьми.