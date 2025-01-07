Десятки китоподібних загинули в Чорному морі через розлив російської нафти: жертв буде більше

Дослідники вже зафіксували загибель трьох десятків китоподібних і побоюються, що найближчими місяцями жертв буде більше.

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У середині грудня два російські нафтові танкери зазнали пошкоджень під час шторму, внаслідок чого стався розлив нафти. Він поширився в Керченську протоку — смугу води, що з'єднує Чорне та Азовське море. Тепер учені вважають, що цей інцидент справив значний вплив на морське життя в цьому районі, пише IFLScience.

Дослідники вважають, що саме розлив російської нафти призвів до загибелі понад трьох десятків китоподібних, зокрема кількох представників підвиду, що зникає. За даними Центру порятунку і вивчення дельфінів "Дельфа" в Росії, від моменту надзвичайної ситуації зафіксували 61 загиблого кита, водночас 32 морських гіганти загинули після 15 грудня — їхня смерть, на думку вчених, імовірно, пов'язана з розливом нафти.

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Стан тих китоподібних свідчить про те, що їхня смерть, імовірно, сталася в перші 10 днів після катастрофи. Однак учені також вважають, що жертв розливу нафти, ймовірно, може стати більше: тіла китів досі продовжує викидати на берег.

Водночас загибель решти 29 китоподібних не пов'язують із розливом нафти — їхні тіла "дуже старі", а тому, ймовірно, вони загинули ще до катастрофи. Водночас експерти стурбовані великою кількістю смертельних випадків, причиною яких вважають розлив нафти.

Дослідники зазначають, що повідомлення про нових загиблих дельфінів надходять буквально щодня, що вельми нетипово для цього періоду. Дослідники також попереджають, що найближчим часом кількість жертв серед китоподібних, ймовірно, значно збільшиться.

Передбачається, що жертвами розливу нафти в Керченській протоці також стали кілька особин, відомих як "азовські дельфіни". Ці китоподібні мають деяку схожість із дельфінами, але насправді є підвидом морської свині (Phocoena phocoena relicta) і вважаються такими, що перебувають під загрозою зникнення. Така втрата, на думку вчених, робить інцидент куди більш тривожним.

Зазначимо, що розливи нафти в океані можуть мати значний і довгостроковий вплив на морське життя. Наприклад, навіть через п'ять років після інциденту Deepwater Horizon у 2010 році дельфіни в районі затоки Баратарія демонстрували підвищену смертність, переривання вагітності, а також інші несприятливі ризики для здоров'я. Дослідники продовжують моніторити ситуацію після масштабного розливу нафти, але деякі прогнози припускають, що може знадобитися до 39 років, щоб популяція дельфінів повністю відновилася.

Що стосується нинішнього розливу в Керченській протоці, вчені все ще не можуть спрогнозувати наслідки, але продовжать спостерігати й готуватися до подальшого впливу на морське життя в найближчі місяці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали зворушливий погляд кита, підло вбитого людьми.