Рискуют собственным здоровьем: ученые обнаружили, что собаки могут подхватить "стресс" хозяев

Исследователи обнаружили, что негативное поведение владельца откладывает отпечаток на питомце и даже может повысить его тревожность.

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Тысячи лет люди и собаки живут бок о бок. Животных использовали для охоты, охраны, выпаса скота и многих других задач, они также заработали репутацию "лучших друзей человека". Может показаться, что жизнь современных собак лишена стрессов в сравнении с жизнью их предков, однако новое исследование показывает, что это не совсем так, пишет Science Alert.

Несколько лет назад французские исследователи обнаружили, что поведение владельца собаки у ветеринара влияет на уровень стресса у его питомца. Результаты исследования указывают на то, что негативное поведение владельца, например, ругань, повышает тревожность животного во время ветеринарного осмотра. Однако до этого момента никто не исследовал влияние стресса владельца на питомца в контролируемой среде, ученые из Университета Квинса в Белфасте решили исправить это.

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Авторы работы отмечают, что их анализ отличается от работы французских коллег, поскольку рассматривает конкретное влияние стресса владельца, измеряемого по изменению частоты сердечных сокращений, на стресс, испытываемый животным на приеме ветеринара.

В эксперименте приняли участие 28 владельцев и их питомцы. Люди и собаки носили мониторы сердечного ритма в течение всего эксперимента, чтобы ученые могли отслеживать и записывать их сердечный ритм, а также вариабельность сердечного ритма. Это позволило измерить уровень стресса.

На следующем этапе владельцев подвергли стрессовому воздействию, а затем проанализировали его воздействие на питомцев. Стрессовое воздействие состояло из цифрового стресс-теста, который требовал от владельцев выполнения устного арифметического задания, а также устного задания. Снимающее стресс вмешательство представляло собой пятиминутное видео с медитацией на дыхание.

Результаты оказали, что частота сердечных сокращений у собак снижалась по мере привыкания к обстановке в ветеринарной клиники. Теперь ученые считают, что ветеринарам следует давать животным время, чтобы немного привыкнуть к обстановке и лишь затем начинать осмотр. Предполагается, что это поможет снизить стресс, а также повысить достоверность результатов обследования, поскольку частота сердечных сокращений и дыхания могут повышаться по мере повышения стресса.

В ходе эксперимента ученые также обнаружили, что изменение частоты сердечного ритма владельцев до и во время эксперимента могут предсказать изменения частоты сердечных сокращений у питомца. Если сердечный ритм владельца повышается или снижается, это происходит и у собаки.

Ученые пришли к выводу, что собаки, вероятно, способны распознавать стресс владельцев и это влияет на их собственное самочувствие. Происходит такое себе "эмоциональное заражение" — состояние, при котором люди и другие животные могут имитировать эмоции и поведение окружающих, причем как осознанно, так и неосознанно.

Предполагается, что результаты исследования могут указывать на то, что собаки смотрят на владельцев, чтобы воссоздать свою реакцию на обстановку. Отметим, что владельцев попросили не взаимодействовать со своими собаками во время эксперимента. Поэтому любая оценка стресса владельца, сделанная их собаками, проводилась без прямого общения между владельцем и питомцем.

Если наш стресс способен влиять на наших питомцев, людям следует учитывать это. В особенности это касается посещения ветеринарных клиник, когда питомцы и без того подвержены стрессу из-за смены обстановки и осмотра.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что собаки могут различать жестоких и неуклюжих людей.