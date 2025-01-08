Ризикують власним здоров'ям: учені виявили, що собаки можуть підхопити "стрес" господарів

Дослідники виявили, що негативна поведінка власника відкладає відбиток на улюбленця і навіть може підвищити його тривожність.

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Тисячі років люди й собаки живуть пліч-о-пліч. Тварин використовували для полювання, охорони, випасання худоби та багатьох інших завдань, вони також заробили репутацію "найкращих друзів людини". Може здатися, що життя сучасних собак позбавлене стресів порівняно з життям їхніх пращурів, однак нове дослідження показує, що це не зовсім так, пише Science Alert.

Кілька років тому французькі дослідники виявили, що поведінка власника собаки у ветеринара впливає на рівень стресу в його вихованця. Результати дослідження вказують на те, що негативна поведінка власника, наприклад, лайка, підвищує тривожність тварини під час ветеринарного огляду. Однак до цього моменту ніхто не досліджував вплив стресу власника на вихованця в контрольованому середовищі, вчені з Університету Квінсу в Белфасті вирішили виправити це.

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Автори роботи зазначають, що їхній аналіз відрізняється від роботи французьких колег, оскільки розглядає конкретний вплив стресу власника, що вимірюється за зміною частоти серцевих скорочень, на стрес, який відчуває тварина на прийомі ветеринара.

В експерименті взяли участь 28 власників та їхні улюбленці. Люди та собаки носили монітори серцевого ритму протягом усього експерименту, щоб вчені могли відстежувати й записувати їхній серцевий ритм, а також варіабельність серцевого ритму. Це дало змогу виміряти рівень стресу.

На наступному етапі власників піддали стресовому впливу, а потім проаналізували його вплив на вихованців. Стресовий вплив складався з цифрового стрес-тесту, який вимагав від власників виконання усного арифметичного завдання, а також усного завдання. Втручання, що знімає стрес, являло собою п'ятихвилинне відео з медитацією на дихання.

Результати показали, що частота серцевих скорочень у собак знижувалася в міру звикання до обстановки у ветеринарній клініці. Тепер учені вважають, що ветеринарам слід давати тваринам час, щоб трохи звикнути до оточення, і лише потім починати огляд. Передбачається, що це допоможе знизити стрес, а також підвищити правдивість результатів обстеження, оскільки частота серцевих скорочень і дихання можуть підвищуватися в міру підвищення стресу.

Під час експерименту вчені також виявили, що зміна частоти серцевого ритму власників до і під час експерименту можуть передбачити зміни частоти серцевих скорочень у вихованця. Якщо серцевий ритм власника підвищується або знижується, це відбувається й у собаки.

Учені дійшли висновку, що собаки, ймовірно, здатні розпізнавати стрес власників і це впливає на їхнє власне самопочуття. Відбувається таке собі "емоційне зараження" — стан, за якого люди та інші тварини можуть імітувати емоції та поведінку оточення, причому як усвідомлено, так і неусвідомлено.

Передбачається, що результати дослідження можуть вказувати на те, що собаки дивляться на власників, щоб відтворити свою реакцію на обстановку. Зазначимо, що власників попросили не взаємодіяти зі своїми собаками під час експерименту. Тому будь-яка оцінка стресу власника, зроблена їхніми собаками, проводилася без прямого спілкування між власником і вихованцем.

Якщо наш стрес здатний впливати на наших вихованців, людям слід враховувати це. Особливо це стосується відвідування ветеринарних клінік, коли улюбленці та без того схильні до стресу через зміну обстановки та огляду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що собаки можуть розрізняти жорстоких і незграбних людей.