Вдоль берегов Чили и Перу раскиданы "живые камни", которые кровоточат: что это такое (фото)

Некоторые считают, что это загадочное существо похоже на морского ежа, но другие видят в нем кучу органов, застрявших в камне.

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Прогуливаясь вдоль берегов Чили и Перу можно обнаружить под ногами "живой камень", который выглядит так, будто кровоточит. Это странное существо известно науке как Pyura chilensis. С первого взгляда можно подумать, что оно похоже на морского ежа, но для большинства они выглядят так, будто куча органов застряла в камне, пишет IFLScience.

На самом деле это вовсе не камень, а фильтратор, родственный асцидиям. Такая находка может показаться очень странной, но местные жители даже употребляют эти "живые камни" в пищу. Съедобной считается красная часть, которая спрятана среди темной экзоскелетной структуры, которая представляет собой часть, похожую на камень.

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Отметим, что темная экзоскелетная структура характерна для подтипа и известна как тунициновая "туника" (Tunicata). Она представляет собой выносливый дом, который может содержать тысячи особей, по сути, живущих в одной "скале". Эти особи не имеют мозга и органов чувств, а также являются неприхотливыми соседями, обитающими в приливных зонах у побережья Перу и Чили, где их активно используют в местной кухне.

Из-за красного оттенка их мягких тканей людям часто кажется, что "живые камни" кровоточат, но на самом деле кровь пиуре еще более странная. Ученые обнаружили, что кровь этих существ вовсе не красная, а прозрачна и наполнена элементом, известным как ванадий — серебристо-белый металл. Исследователи из Центра биологического разнообразия также обнаружили, что пиуре могут содержать в 10 миллионов раз больше ванадия в сравнении с морской водой, в которой они живут.

Местные жители употребляют красную мякоть в пищу Фото: iNaturalist

Десятилетиями ученые пытались узнать, как и почему фильтраторы накапливают ванадий в столь большом количестве, так как металл токсичен для большинства других животных даже в довольно малых дозах. Однако на этот вопрос все еще нет ответа. Неясно также и то, может ли употребление пиуре иметь значительные последствия для здоровья человека.

Не менее любопытно и то, что этот элемент на самом деле имеет весьма любопытные химические свойства, а потому обладает потенциалом в качестве носителя будущей энергии. В результате этот вид фильтраторов представляет особый интерес для химиков по всему миру.

P. chilensis также известен своей половой жизнью. Рожденные самцами, они становятся гермафродитами в "половой зрелости", что дает им все необходимое оборудование для размножения с другими представителями своего вида. Однако, если они в затруднительном положении, они фактически могут размножаться самостоятельно посредством самооплодотворения. Более того, ученые также обнаружили, что самооплодотворенное потомство, вероятно, столь же успешно, как и потомство с двумя родителями

Ранее Фокус писал о том, что животное с голубой кровью бродит по Земле уже 445 млн лет: она самая ценная в мире.